Экс-глава Минобороны Украины рассказал о масштабе эмиграции из страны

Киев, 30 ноября. Бывший глава Министерства обороны Украины, бывший депутат Верховной рады Анатолий Гриценко заявил, что масштабы эмиграции из страны являются катастрофическими.

По словам Гриценко, особенно заметен отток населения на Западной Украине.

«Сейчас сотнями тысяч — я езжу по стране и вижу, из всех регионов, Западная Украина — это вообще катастрофа, просто сотнями тысяч выезжают. Бросают свою страну», — сказал политик.

По его словам, данная тенденция символизирует отношение населения страны к нынешней власти и ее «реформам».

«Еще пару лет такой тенденции, и не будет, с кем ее восстанавливать. Останутся одни пенсионеры, больные и до мозга костей патриоты», — подчеркнул Гриценко.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина за последние три года превратилась в «больного человека Европы».