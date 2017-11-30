США разглядели российский след в «акустических атаках» на американских дипломатов

Вашингтон, 30 ноября. Разведка США подозревает, что Россия причастна к «акустическим атакам» на американских дипломатов на Кубе.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, в сентябре работающий при американском посольстве в Узбекистане сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID) и его супруга пожаловались на симптомы, похожие на те, что были зафиксированы у дипломатов, которые подверглись «акустической атаке» в Гаване.

В Госдепартаменте факт «акустической атаки» не подтвердили. Сообщается, что сотрудников американской дипмиссии в Узбекистане доставили в США для медобследования.

Источники телеканала в сфере безопасности предположили, что к «атакам» может быть причастна Москва. При этом такие выводы они сделали основываясь на том, что Россию, Кубу и Узбекистан связывают тесные политические отношения.

По данным телеканала, в России все обвинения опровергли. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что обвинения «не способствуют нормализации двусторонних отношений» между США и Россией. Захарова тогда заявляла, что российская сторона готова помочь Кубе в расследовании этого вопроса.

В Госдепартаменте отказались прокомментировать, будут ли там настаивать на участии России в расследовании нападений на Кубе.

Напомним, в августе Вашингтон заявил, что несколько сотрудников американского посольства на Кубе были подвержены «акустической атаке» с применением специального оборудования. Как сообщала «Газета.ру», у некоторых из них начались серьезные проблемы со здоровьем.