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Весь мир
США разглядели российский след в «акустических атаках» на американских дипломатов
Весь мир
США разглядели российский след в «акустических атаках» на американских дипломатов
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    США разглядели российский след в «акустических атаках» на американских дипломатов

    1:36  30 Ноября 2017
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    США разглядели российский след в «акустических атаках» на американских дипломатов

    Вашингтон, 30 ноября. Разведка США подозревает, что Россия причастна к «акустическим атакам» на американских дипломатов на Кубе. 

    Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, в сентябре работающий при американском посольстве в Узбекистане сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID) и его супруга пожаловались на симптомы, похожие на те, что были зафиксированы у дипломатов, которые подверглись «акустической атаке» в Гаване.

    В Госдепартаменте факт «акустической атаки» не подтвердили. Сообщается, что сотрудников американской дипмиссии в Узбекистане доставили в США для медобследования. 

    Источники телеканала в сфере безопасности предположили, что к «атакам» может быть причастна Москва. При этом такие выводы они сделали основываясь на том, что Россию, Кубу и Узбекистан связывают тесные политические отношения.

    По данным телеканала, в России все обвинения опровергли. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что обвинения «не способствуют нормализации двусторонних отношений» между США и Россией. Захарова тогда заявляла, что российская сторона готова помочь Кубе в расследовании этого вопроса.

    В Госдепартаменте отказались прокомментировать, будут ли там настаивать на участии России в расследовании нападений на Кубе.

    США разглядели российский след в «акустических атаках» на американских дипломатов

    Напомним, в августе Вашингтон заявил, что несколько сотрудников американского посольства на Кубе были подвержены «акустической атаке» с применением специального оборудования. Как сообщала «Газета.ру», у некоторых из них начались серьезные проблемы со здоровьем. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #узбекистан #куба #акустические атаки
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