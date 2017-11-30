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Власти США не исключают поставок летального оружия на Украину – Госдеп
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    Власти США не исключают поставок летального оружия на Украину – Госдеп

    1:26  30 Ноября 2017
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    Власти США не исключают поставок летального оружия на Украину – Госдеп

    Вашингтон, 30 ноября. Власти США не исключают возможность поставок летального оружия правительству Украины. С таким заявлением выступила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    «Мы пока не поставляем вооружения (Украине), но и не исключаем такой возможности. Нам нечего сказать по этому поводу», — заявила она, выступая на брифинге для иностранных журналистов.

    По словам Науэрт, США внимательно следят за происходящим на Украине. Она, в частности, упомянула, что американский спецпредставитель Курт Волкер «неоднократно посещал с визитами Украину».

    Напомним, что ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук указал, что поставки летального оружия Украине лишь усугубят кризис в Донбассе.

    Волкер ранее отметил, что пока Белый дом не принял решения о поставках летального оружия на Украину. Как сообщается, Пентагон и Госдеп настаивают на том, что президент США Дональд Трамп одобрил соответствующее решение.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #украина #оружие #госдеп #науэрт
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