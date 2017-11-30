Сирия: Демсоюз сообщил, что курдские силы могут войти в состав САА

Дамаск, 30 ноября. Представитель сирийской курдской партии «Демократический союз» в России Абд Салам Али заявил, что Сирийские демократические силы, костяк которых составляют курдские отряды, могут стать частью правительственной армии Сирии.

По его словам, присоединение оппозиции к сирийской армии будет логичным решением в том случае, если будет найдено приемлемое для всех решение.

«Мы никогда не ставили вопрос об обособлении или отделении. Наоборот, курды добиваются закрепления своих прав и прав других народностей в рамках единой Сирии», — цитирует Али газета «Известия».

Он также отметил, что СДС готовы войти в состав правительственных войск, когда будет найден устраивающий все стороны вариант политического урегулирования конфликта в стране.