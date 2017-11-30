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Сирия: Госдепартамент заявил о приверженности США Женевскому процессу
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    Сирия: Госдепартамент заявил о приверженности США Женевскому процессу

    1:14  30 Ноября 2017
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    Сирия: Госдепартамент заявил о приверженности США Женевскому процессу

    Вашингтон, 30 ноября. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон подтверждает приверженность Женевским переговорам по Сирии.

    «США надеются содействовать Женевскому процессу. Мы привержены этим переговорам», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.Сирия: Госдепартамент заявил о приверженности США Женевскому процессу

    Она также отметила, что сирийцы сами должны определять будущее своей страны, но от этого еще далеко.

    Кроме того, Науэрт добавила, что американские военные в обозримом будущем не будут выведены с территории Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сша #сирия #женевский процесс
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