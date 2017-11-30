Сирия: Госдепартамент заявил о приверженности США Женевскому процессу
Вашингтон, 30 ноября. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон подтверждает приверженность Женевским переговорам по Сирии.
«США надеются содействовать Женевскому процессу. Мы привержены этим переговорам», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.
Она также отметила, что сирийцы сами должны определять будущее своей страны, но от этого еще далеко.
Кроме того, Науэрт добавила, что американские военные в обозримом будущем не будут выведены с территории Сирии.
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