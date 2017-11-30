Нидерландские ученые выяснили, существует ли любовь с первого взгляда

Амстердам, 30 ноября. Психологи из нидерландского университета Гронингена провели исследование, целью которого было узнать существует ли любовь с первого взгляда.

Поучаствовать в эксперименте пригласили 396 добровольцев. Большинство из них оказались студентами из Германии и Нидерландов. Изначально подопытным предстояло ответить на ряд вопросов: состоят ли в отношениях, влюблялись ли когда-нибудь с первого взгляда. А также описать свои эмоции относительно фотографии незнакомцев.

После респонденты прошли несколько сеансов «быстрых свиданий». По итогам встреч участники рассказали, изменилось ли их отношение к партнеру.

По итогам исследования, 32 человека заявили о 49 случаях возникновения чувства, которое можно было бы назвать «любовью с первого взгляда». При этом чувства эти взаимными не были в большинстве случаев.

Проанализировав полученные данные, сообщает РИА Новости, ученые пришли к выводу, что чувства участников эксперимента являются страстью и физическим влечением. И чувства эти к любви не имеют никакого отношения.

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