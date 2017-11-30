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Нидерландские ученые выяснили, существует ли любовь с первого взгляда
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    Нидерландские ученые выяснили, существует ли любовь с первого взгляда

    1:01  30 Ноября 2017
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    Нидерландские ученые выяснили, существует ли любовь с первого взгляда

    Амстердам, 30 ноября. Психологи из нидерландского университета Гронингена провели исследование, целью которого было узнать существует ли любовь с первого взгляда.

    Поучаствовать в эксперименте пригласили 396 добровольцев. Большинство из них оказались студентами из Германии и Нидерландов. Изначально подопытным предстояло ответить на ряд вопросов: состоят ли в отношениях, влюблялись ли когда-нибудь с первого взгляда. А также описать свои эмоции относительно фотографии незнакомцев. 

    После респонденты прошли несколько сеансов «быстрых свиданий». По итогам встреч участники рассказали, изменилось ли их отношение к партнеру. 

    По итогам исследования, 32 человека заявили о 49 случаях возникновения чувства, которое можно было бы назвать «любовью с первого взгляда». При этом чувства эти взаимными не были в большинстве случаев.

    Проанализировав полученные данные, сообщает РИА Новости, ученые пришли к выводу, что чувства участников эксперимента являются страстью и физическим влечением. И чувства эти к любви не имеют никакого отношения.

    Нидерландские ученые выяснили, существует ли любовь с первого взгляда

    Ранее, как сообщала «Газета.ру», соцсеть Instagram подвела итоги 2017 года: самым популярным хэштегом в мире пятый год подряд стал #Love.

    Автор: Олеся Волкова
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    #наука #любовь #исследования #нидерланды
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