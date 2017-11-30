Полиция задержала четырех участников факельного шествия в Киеве

Киев, 30 ноября. Сотрудники киевской полиции задержали четырех участников факельного шествия за активизацию расследования дела о расстреле активистов «майдана» зимой 2013-14 годов. Об этом сообщил организатор акции Сергей Мельниченко.

По его словам, задержанные были доставлены в Печерское отделение полиции.

Организаторы акции утверждали, что задержанные бросали в полицейских снежки. Позже стало известно, все задержанные были отпущены. Они рассказали, что полиция применяла к ним силу во время задержания.

Как пишет RT, один из задержанных рассказал, что против них были составлены протоколы по статье «хулиганство».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что участники факельного шествия забросали дымовыми шашками сотрудников полиции у здания администрации президента Украины Петра Порошенко в украинской столице.