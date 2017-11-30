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Украина
Полиция задержала четырех участников факельного шествия в Киеве
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    Полиция задержала четырех участников факельного шествия в Киеве

    0:51  30 Ноября 2017
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    Полиция задержала четырех участников факельного шествия в Киеве

    Киев, 30 ноября. Сотрудники киевской полиции задержали четырех участников факельного шествия за активизацию расследования дела о расстреле активистов «майдана» зимой 2013-14 годов. Об этом сообщил организатор акции Сергей Мельниченко.

    По его словам, задержанные были доставлены в Печерское отделение полиции.

    Организаторы акции утверждали, что задержанные бросали в полицейских снежки. Позже стало известно, все задержанные были отпущены. Они рассказали, что полиция применяла к ним силу во время задержания.

    Как пишет RT, один из задержанных рассказал, что против них были составлены протоколы по статье «хулиганство».

    Напомним, что ранее сообщалось о том, что участники факельного шествия забросали дымовыми шашками сотрудников полиции у здания администрации президента Украины Петра Порошенко в украинской столице.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #полиция #задержание #шествие
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