Депутат Рады считает, что Украина может стать «Швейцарией Восточной Европы»

Киев, 30 ноября. Украина должна наладить торговые отношения с ЕС, Китаем и СНГ, чтобы стать «Швейцарией Восточной Европы». Такое мнение высказал бывший вице-премьер страны, депутат Рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

В эфире телеканала NewsOne Вилкул заявил, что Украину, по его мнению, не возьмут в Евросоюз, поскольку «нереально это». При этом он подчеркнул, что у страны должен быть свой путь, определяемым прагматичным подходом к собственным интересам.

«Почему Украина не может быть Швейцарией Восточной Европы и работать со всеми? Да, многовекторность!.. Почему мы не должны торговать и с Китаем, и с СНГ, и с Евросоюзом?» — задался вопросами политик.

По его словам, властям Украины необходимо добиться того, чтобы в стране начали работать заводы, а украинцы перестали «собирать клубнику» за границей.