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Политика
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Украина
Депутат Рады считает, что Украина может стать «Швейцарией Восточной Европы»
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    Депутат Рады считает, что Украина может стать «Швейцарией Восточной Европы»

    0:41  30 Ноября 2017
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    Депутат Рады считает, что Украина может стать «Швейцарией Восточной Европы»

    Киев, 30 ноября. Украина должна наладить торговые отношения с ЕС, Китаем и СНГ, чтобы стать «Швейцарией Восточной Европы». Такое мнение высказал бывший вице-премьер страны, депутат Рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

    В эфире телеканала NewsOne Вилкул заявил, что Украину, по его мнению, не возьмут в Евросоюз, поскольку «нереально это». При этом он подчеркнул, что у страны должен быть свой путь, определяемым прагматичным подходом к собственным интересам.

    «Почему Украина не может быть Швейцарией Восточной Европы и работать со всеми? Да, многовекторность!.. Почему мы не должны торговать и с Китаем, и с СНГ, и с Евросоюзом?» — задался вопросами политик.

    По его словам, властям Украины необходимо добиться того, чтобы в стране начали работать заводы, а украинцы перестали «собирать клубнику» за границей. 

    Депутат Рады считает, что Украина может стать «Швейцарией Восточной Европы»

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #вилкул
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