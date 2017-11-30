Партия Саакашвили планирует начать сбор подписей в поддержку импичмента Порошенко

Киев, 30 ноября. Партия бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили «Движение новых сил» заявила о своих планах начать сбор подписей за вынесение импичмента президенту Украины Петру Порошенко. Об этом рассказала член политсовета партии Ольга Галабала.

«3 декабря состоится марш в поддержку импичмента... Мы понимаем, что это будет только началом большой кампании. <...> По всей стране мы начнём сбор голосов за выражение недоверия Петру Порошенко», — приводит ее слова RT.

Галабала заявила, что уже сформированы 150 штабов, которые организуют подготовку к маршу. Сейчас они также ведут сбор подписей в поддержку импичмента Порошенко.

По ее словам, после 3 декабря будет развернуты еще 500 штабов, которые будут вести компанию за выражение недоверия украинскому лидеру.

Напомним, что ранее Саакашвили заявил о проведении на Украине 3 декабря «народного импичмента». Также он подтвердил, что готов в случае необходимости возглавить украинское правительство.