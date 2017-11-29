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Харири заявил о готовности сирийской оппозиции к прямым переговорам
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    Харири заявил о готовности сирийской оппозиции к прямым переговорам

    23:56  29 Ноября 2017
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    Харири заявил о готовности сирийской оппозиции к прямым переговорам

    Женева, 29 ноября. Делегация объединенной сирийской оппозиции готова к прямым переговорам в Женеве, заявил журналистам глава Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Наср Харири.

    Харири заявил, что делегация хочет перейти к прямым переговорам. По его словам, встреча со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой состоится в среду поздно вечером. 

    Харири заявил о готовности сирийской оппозиции к прямым переговорам

    В среду, на второй день после начала восьмого раунда межсирийских переговоров прибыла в Женеву делегация Дамаска во главе с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари. Перед переговорами с де Мистурой у делегации состоялась встреча с постпредом РФ при ООН в Женеве Алексеем Бородавкиным.

    Как сообщала «Газета.ру», де Мистура ранее в среду заявил, что переговоры в Женеве будут возобновлены уже на следующей неделе. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #демистура #харири #женева-8
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