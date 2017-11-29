Харири заявил о готовности сирийской оппозиции к прямым переговорам

Женева, 29 ноября. Делегация объединенной сирийской оппозиции готова к прямым переговорам в Женеве, заявил журналистам глава Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Наср Харири.

Харири заявил, что делегация хочет перейти к прямым переговорам. По его словам, встреча со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой состоится в среду поздно вечером.

В среду, на второй день после начала восьмого раунда межсирийских переговоров прибыла в Женеву делегация Дамаска во главе с постпредом Сирии при ООН Башаром Джаафари. Перед переговорами с де Мистурой у делегации состоялась встреча с постпредом РФ при ООН в Женеве Алексеем Бородавкиным.

Как сообщала «Газета.ру», де Мистура ранее в среду заявил, что переговоры в Женеве будут возобновлены уже на следующей неделе.