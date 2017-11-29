Украинские националисты пригрозили «Шахтеру» расправой за позицию по Донбассу

Киев, 29 ноября. Украинские националисты во вторник вечером остановили автобус с футболистами донецкого клуба «Шахтер», чтобы провести «разъяснительную беседу» из-за «невнятной позиции» игроков по поводу вооруженного конфликта на юго-востоке страны. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как сообщается, автобус был остановлен представителями фанатской группировки Kharkiv City Patriots, донецкой The Club и организации «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело). Видеозапись разговора была выложена в Facebook одним из радикалов.

Националисты в ультимативной форме потребовали от игроков надеть на время матча футболки в поддержку военной операции в Донбассе, а также исполнять гимн Украины. Кроме того, радикалы обвинили футболистов в «пренебрежении ко всему украинскому».

«Если у вас есть хоть малейшее желание выразить позицию против чего-то украинского, армии или самой страны, то вы или поедете отсюда, или с вами будет решен этот вопрос тут. И этот вопрос будут решать не МВД, не силовые структуры, а мы, украинцы», — приводит слова националистов «Газета.ru».

Радикалы пригрозили «решить ситуацию», если футболисты откажутся надеть футболки на время матча. Позже футболисты действительно вышли на поле в футболках, однако другого образца – вместо предложенных националистами футболок с текстами, героизирующими карательную операцию в Донбассе, футболистам был выдан другой вариант с абстрактным поздравлением военнослужащих ВСУ.