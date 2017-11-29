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Де Мистура призвал участников «Женевы-8» воздержаться от обвинений
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    Де Мистура призвал участников «Женевы-8» воздержаться от обвинений

    23:42  29 Ноября 2017  /обновлено: 23:59  29 Ноября 2017
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    Де Мистура призвал участников «Женевы-8» воздержаться от обвинений

    Женева, 29 ноября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал участников восьмого раунда женевских переговоров воздержаться от обвинений и выставления условий. Соответствующее заявление было распространено офисом спецпосланника по итогам второго дня переговоров.

    «Спецпосланник ООН напоминает всем делегациям, находящимся в Женеве, о своем призыве, сделанном во время выступления перед СБ ООН 27 ноября, серьезно относиться к переговорному процессу, не выдвигая предварительных условий. С началом восьмого раунда межсирийских переговоров настало время сфокусироваться на достижении реального прогресса в политическом процессе в интересах сирийского народа», – приводит текст заявления «Газета.ru».

    Напомним, что «Женева-8» началась 28 ноября. Глава делегации объединенной сирийской оппозиции Насер Харири перед началом дискуссии выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что его делегация готова вести прямые переговоры без предварительных условий, однако главным предметом обсуждения будет отставка президента Сирии Башара Асада.

    Делегация сирийского правительства, которую возглавляет Башар Джаафари, прибыла в Женеву в среду и пока еще никак не комментировала ход переговоров.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #оппозиция #сирия #переговоры #де мистура #женева
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