Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Шесть человек пострадали в Москве из-за аварии на теплотрассе 
Технологии
В Роскосмосе рассказали, куда упали части «Союза»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Роскосмосе рассказали, куда упали части «Союза»

    23:38  29 Ноября 2017
    33

    В Роскосмосе рассказали, куда упали части «Союза»

    Москва, 29 ноября. Части ракеты-носителя «Союз-2.1б» упали в запланированных районах, сообщил директор филиала корпорации Роскосмос Константин Чмаров.

    По словам Чмарова, фрагменты ракеты находятся в акватории Атлантического океана. Ее составные части (ступени, боковые части, обтекатель) приземлились на запланированных территориях: в Зейском районе Амурской области и в двух районах Якутии.

    На данный момент неизвестно местонахождение разгонного блока и космических аппаратов. В интервью благовещенскому порталу «Амур.инфо» Чмаров предположил, что «часть аппаратов сгорела в атмосфере». 

    В Роскосмосе рассказали, куда упали части «Союза»

    Запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» во вторник закончился неудачей: полезная нагрузка в виде 19 спутников не была выведена на расчетную орбиту.

    Ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен падающий спутник «Метеор-М»

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #восточный #роскосмос #ракета-носитель #фрегат #союз-2.1б #чмаров
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть