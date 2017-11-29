В Роскосмосе рассказали, куда упали части «Союза»

Москва, 29 ноября. Части ракеты-носителя «Союз-2.1б» упали в запланированных районах, сообщил директор филиала корпорации Роскосмос Константин Чмаров.

По словам Чмарова, фрагменты ракеты находятся в акватории Атлантического океана. Ее составные части (ступени, боковые части, обтекатель) приземлились на запланированных территориях: в Зейском районе Амурской области и в двух районах Якутии.

На данный момент неизвестно местонахождение разгонного блока и космических аппаратов. В интервью благовещенскому порталу «Амур.инфо» Чмаров предположил, что «часть аппаратов сгорела в атмосфере».

Запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» во вторник закончился неудачей: полезная нагрузка в виде 19 спутников не была выведена на расчетную орбиту.

Ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен падающий спутник «Метеор-М».