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Политика
Пленкович назвал решение МТБЮ «несправедливым» по отношению к хорватскому народу
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    Пленкович назвал решение МТБЮ «несправедливым» по отношению к хорватскому народу

    23:19  29 Ноября 2017
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    Пленкович назвал решение МТБЮ «несправедливым» по отношению к хорватскому народу

    Загреб, 29 ноября. Решение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), которое подтвердило виновность руководства Хорватии в военных преступлениях на территории Боснии и Герцеговины является несправедливым по отношению к хорватскому народу. С таким заявлением выступил председатель правительства Хорватии Андрей Пленкович.

    Комментируя апелляцию на приговор, который был вынесен ранее по делу бывших политических и военных деятелей непризнанной Хорватской Республики Герцег-Босна (ХРГБ), он выразил свои сожаления. Кроме того, он принес соболезнования семье бывшего генерала Слободана Праляка.

    «Его поступок говорит о глубокой моральной несправедливости по отношению к хорватскому народу», –  приводит слова Пленковича «Газета.ru».

    В тоже время, он выразил сочувствие всем «жертвам в Боснии и Герцеговине». Пленкович заявил, что Хорватия помогала Боснии отражать «агрессию Сербию». По его словам, Босния и Герцеговина не существовала, если бы не помощь хорватов. Также он заявил, что власти Хорватии не были связаны с военными преступлениями не территории Боснии и Герцеговины.

     

    Автор: Антон Зарубин
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