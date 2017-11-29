Пленкович назвал решение МТБЮ «несправедливым» по отношению к хорватскому народу

Загреб, 29 ноября. Решение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), которое подтвердило виновность руководства Хорватии в военных преступлениях на территории Боснии и Герцеговины является несправедливым по отношению к хорватскому народу. С таким заявлением выступил председатель правительства Хорватии Андрей Пленкович.

Комментируя апелляцию на приговор, который был вынесен ранее по делу бывших политических и военных деятелей непризнанной Хорватской Республики Герцег-Босна (ХРГБ), он выразил свои сожаления. Кроме того, он принес соболезнования семье бывшего генерала Слободана Праляка.

«Его поступок говорит о глубокой моральной несправедливости по отношению к хорватскому народу», – приводит слова Пленковича «Газета.ru».

В тоже время, он выразил сочувствие всем «жертвам в Боснии и Герцеговине». Пленкович заявил, что Хорватия помогала Боснии отражать «агрессию Сербию». По его словам, Босния и Герцеговина не существовала, если бы не помощь хорватов. Также он заявил, что власти Хорватии не были связаны с военными преступлениями не территории Боснии и Герцеговины.