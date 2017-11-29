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США потратят $143 млн долларов на расширение авиабазы в Иордании
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    США потратят $143 млн долларов на расширение авиабазы в Иордании

    23:06  29 Ноября 2017
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    США потратят $143 млн долларов на расширение авиабазы в Иордании

    Вашингтон, 29 ноября. Пентагон намерен потратить 143 миллиона долларов на расширение авиабазы в Иордании. Это намного больше, чем сумма инвестиций в другие авиабазы США в Ближневосточном регионе.  Об этом сообщают американские СМИ.

    Отмечается, что подобные инвестиции демонстрируют как важность авиабазы в Иордании для США, так и самого арабского королевства, как союзника Белого дома. Авиабаза Мувафак Салти, расположенная на иорданской границе вблизи Сирии и Ирака может сыграть важную роль для США в ходе их операции против террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

    Инвестиции в расширение авиабазы были одобрены после того, как командование ВВС США заявило, что база больше не может полноценно выполнять свою роль, так как она сильно перегружена. Конгресс одобрил выделение необходимых средств на ее расширение. Отмечается, что эти 143 миллиона долларов входят в сумму из 500 миллионов долларов, выделенных Конгрессом на развитие заграничных авиабаз США.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #сирия #иг #пентагон #иордания #авиабаза
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