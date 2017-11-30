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Общество
За душу берет: Путин поделился впечатлениями от фильма «Легенда о Коловрате»
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    За душу берет: Путин поделился впечатлениями от фильма «Легенда о Коловрате»

    0:00  30 Ноября 2017
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    За душу берет: Путин поделился впечатлениями от фильма «Легенда о Коловрате»

    Москва, 30 ноября. Президент РФ Владимир Путин после просмотра фильма «Легенда о Коловрате» признался, что увиденное впечатляет и берет за душу.

    Российские зрители увидят фильм в кинотеатрах 30 ноября. В центре сюжета противостояние рязанского княжества с Золотой Ордой в XIII веке. Главный герой — рязанский десятник Евпатий Коловрат.

    «Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая», — рассказал президент после просмотра.

    За душу берет: Путин поделился впечатлениями от фильма «Легенда о Коловрате»

    Как сообщает пресс-служба Кремля, после предпоказа главе государства продемонстрировали реквизит, использовавшийся для съемок: меч, щит и части костюма. Все предметы были изготовлены вручную.

    Президент смотрел фильм в компании исполнителей главных ролей Ильи Малакова и Полины Чернышовой.

    За душу берет: Путин поделился впечатлениями от фильма «Легенда о Коловрате»

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    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #кино #легендаоколоврате
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