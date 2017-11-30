За душу берет: Путин поделился впечатлениями от фильма «Легенда о Коловрате»

Москва, 30 ноября. Президент РФ Владимир Путин после просмотра фильма «Легенда о Коловрате» признался, что увиденное впечатляет и берет за душу.

Российские зрители увидят фильм в кинотеатрах 30 ноября. В центре сюжета противостояние рязанского княжества с Золотой Ордой в XIII веке. Главный герой — рязанский десятник Евпатий Коловрат.

«Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая», — рассказал президент после просмотра.

Как сообщает пресс-служба Кремля, после предпоказа главе государства продемонстрировали реквизит, использовавшийся для съемок: меч, щит и части костюма. Все предметы были изготовлены вручную.

Президент смотрел фильм в компании исполнителей главных ролей Ильи Малакова и Полины Чернышовой.

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