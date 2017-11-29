«Гринпис» предложил закрыть центр Москвы для автомобилей ниже класса «Евро-4»

Москва, 29 ноября. Общественная организация «Гринпис России» направила московской администрации ряд предложений по снижению выбросов вредных веществ от автомобилей в столице.

Проведя по заказу «Гринпису России» исследование, ЗАО «Национальный центр транспортных исследований» предложил вести ограничение скорости движения для автомобилей на МКАД до 80 км/ч. Кроме того, было предложено включить в программу обучение экономичному вождению.

Также, как пишет издание РИАМО, в Москве должны быть созданы «зоны с низкими выбросами» - в первую очередь в пределах Садового кольца, где будет ограничен въезд транспорта, экологического класса ниже, чем «Евро-4». Еще одним предложением является внедрение стандарта «Евро-6» в таможенный регламент ЕАЭС.

В своем исследование авторы подчеркивают, что москвичи приобретают преимущественно кроссоверы и внедорожники, которые отмечаются высоким расходом топлива и бóльшим выбросом углекислого газа.