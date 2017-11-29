Предполагаемое падение спутника «Метеор-М» попало на видео

Москва, 29 ноября. В сети появилось видео, на котором якобы запечатлен падающий спутник «Метеор-М».

Пользователь Виктория в своем микроблоге в Twitter сообщила, что видео прислал ей ее знакомый из Монреаля. По его словам, на нем запечатлен момент сгорания в атмосфере российского спутника.

A friend of mine sent me this video coming back from Montreal. A Russian satellite was lost after failing to enter orbit, and they believe this is it burning up entering the Earth's atmosphere. It's absolutely STUNNING to watch. #AviationLovers #Space pic.twitter.com/O7yrTD62Uo — Victoria ???????? (@ThatJetsetGirl) November 28, 2017

На видео заснято, как многочисленные объекты сгорают в атмосфере. Отметим, что официального подтверждения информации о том, что это действительно российский аппарат, нет.

Запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» закончился неудачей: полезная нагрузка в виде 19 спутников не была выведена на расчетную орбиту. Представители ракетно-космической отрасли в среду сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками скорее всего упал из-за сбоев в работе аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS.