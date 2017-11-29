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Общество
Предполагаемое падение спутника «Метеор-М» попало на видео
Общество
Предполагаемое падение спутника «Метеор-М» попало на видео
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    Предполагаемое падение спутника «Метеор-М» попало на видео

    22:38  29 Ноября 2017
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    Предполагаемое падение спутника «Метеор-М» попало на видео

    Москва, 29 ноября. В сети появилось видео, на котором якобы запечатлен падающий спутник «Метеор-М». 

    Пользователь Виктория в своем микроблоге в Twitter сообщила, что видео прислал ей ее знакомый из Монреаля. По его словам, на нем запечатлен момент сгорания в атмосфере российского спутника.

    На видео заснято, как многочисленные объекты сгорают в атмосфере. Отметим, что официального подтверждения информации о том, что это действительно российский аппарат, нет.

    Предполагаемое падение спутника «Метеор-М» попало на видео

    Запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» закончился неудачей: полезная нагрузка в виде 19 спутников не была выведена на расчетную орбиту. Представители ракетно-космической отрасли в среду сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками скорее всего упал из-за сбоев в работе аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #космос #восточный #роскосмос #фрегат
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