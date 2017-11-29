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Общество
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Украина
Украинская полиция силой разогнала факельное шествие у здания МВД в Киеве
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    Украинская полиция силой разогнала факельное шествие у здания МВД в Киеве

    22:31  29 Ноября 2017
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    Украинская полиция силой разогнала факельное шествие у здания МВД в Киеве

    Киев, 29 ноября. Сотрудники полиции силой оттеснили участников факельного шествия у здания министерства внутренних дел в Киеве, которые требовали довести до конца расследования дел «майдана», а также выступали против задержания участников силовой операции в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ.

    Факельное шествие выдвинулось с площади Независимости, и должно было пройти мимо зданий администрации президента Украины, МВД и Генпрокуратуры. Однако проход к администрации президента оказался заблокированным шеренгой полицейских. Когда шествие приблизилось к зданию МВД, протестующие начали бросать в сотрудников полиции сигнальные фаеры и петарды, после чего полицейские силой оттеснили митингующих от здания министерства. Несколько человек были задержаны.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #полиция #факельное шествие #разгон
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