Украинская полиция силой разогнала факельное шествие у здания МВД в Киеве

Киев, 29 ноября. Сотрудники полиции силой оттеснили участников факельного шествия у здания министерства внутренних дел в Киеве, которые требовали довести до конца расследования дел «майдана», а также выступали против задержания участников силовой операции в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ.

Факельное шествие выдвинулось с площади Независимости, и должно было пройти мимо зданий администрации президента Украины, МВД и Генпрокуратуры. Однако проход к администрации президента оказался заблокированным шеренгой полицейских. Когда шествие приблизилось к зданию МВД, протестующие начали бросать в сотрудников полиции сигнальные фаеры и петарды, после чего полицейские силой оттеснили митингующих от здания министерства. Несколько человек были задержаны.