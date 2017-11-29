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Литва передаст Украине старое вооружение стоимостью около 2 млн евро
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    Литва передаст Украине старое вооружение стоимостью около 2 млн евро

    22:27  29 Ноября 2017
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    Литва передаст Украине старое вооружение стоимостью около 2 млн евро

    Вильнюс, 29 ноября. Правительство Литвы одобрило постановление, согласно которому министерству обороны Украины будет передано военное оборудование стоимостью 1,93 миллиона евро. Об этом сообщает пресс-служба литовского оборонного ведомства.

    Согласно тексту постановления, Литва безвозмездно передает Украине материальное имущество стоимостью 1,931 миллиона евро.  

    «На основании решения правительства Минобороны Украины будет передано не используемое литовской армией оружие и патроны, которое использовалось до его замены по стандартам НАТО», — приводит сообщение литовского министерства «Газета.ru».

    Как отмечается в приложениях к документам, Украина получит около семи тысяч автоматов Калашникова, примерно два миллиона патронов, 80 пулеметов, несколько минометов, а также некоторое количество противотанкового оружия.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #нато #литва #вооружение
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