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Политолог оценил вероятность ареста Саакашвили по приказу Порошенко
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    Политолог оценил вероятность ареста Саакашвили по приказу Порошенко

    22:20  29 Ноября 2017
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    Политолог оценил вероятность ареста Саакашвили по приказу Порошенко

    Москва, 29 ноября. Политолог и экономист Олег Соскин прокомментировал заявление бывшего главы Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что президент Украины Петр Порошенко дал распоряжение арестовать его до 3 декабря. По мнению политолога, такое развитие событий вполне возможно, поскольку Порошенко может видеть в Саакашвили реальную угрозу.

    По мнению политолога, в настоящее время у Порошенко в стране ухудшается ситуация. Помимо этого, он «не получил денег» во время саммита «Восточного партнерства». При этом в стране «идет усиление протестных настроений».

    Соскин отметил, что Порошенко в этих условиях может видеть в Саакашвили угрозу, которую надо устранить.

    «Порошенко понимает, что к декабрю ситуация может стать неуправляемой, он боится 3 декабря, потому что Саакашвили назначил новый митинг… Он думает, что надо немедленно нейтрализовать этот детонатор», — считает эксперт.

    Политолог оценил вероятность ареста Саакашвили по приказу Порошенко

    Ранее в среду Саакашвили заявил, что президент Украины поставил силовикам задачу арестовать его до проведения марша за импичмент Порошенко, который запланирован на 3 декабря. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #порошенко #саакашвили #майдан
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