Политолог оценил вероятность ареста Саакашвили по приказу Порошенко

Москва, 29 ноября. Политолог и экономист Олег Соскин прокомментировал заявление бывшего главы Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что президент Украины Петр Порошенко дал распоряжение арестовать его до 3 декабря. По мнению политолога, такое развитие событий вполне возможно, поскольку Порошенко может видеть в Саакашвили реальную угрозу.

По мнению политолога, в настоящее время у Порошенко в стране ухудшается ситуация. Помимо этого, он «не получил денег» во время саммита «Восточного партнерства». При этом в стране «идет усиление протестных настроений».

Соскин отметил, что Порошенко в этих условиях может видеть в Саакашвили угрозу, которую надо устранить.

«Порошенко понимает, что к декабрю ситуация может стать неуправляемой, он боится 3 декабря, потому что Саакашвили назначил новый митинг… Он думает, что надо немедленно нейтрализовать этот детонатор», — считает эксперт.

Ранее в среду Саакашвили заявил, что президент Украины поставил силовикам задачу арестовать его до проведения марша за импичмент Порошенко, который запланирован на 3 декабря.