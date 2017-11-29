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Хирург объяснил, зачем Табакову провели экстренную операцию
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    Хирург объяснил, зачем Табакову провели экстренную операцию

    22:12  29 Ноября 2017
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    Хирург объяснил, зачем Табакову провели экстренную операцию

    Москва, 29 ноября. Заведующий отделением экстренной и общей хирургии Европейского медицинского центра Владимир Кан рассказал, при каких показаниях делается трахеостомия, которая ранее была проведена госпитализированному народному артисту СССР Олегу Табакову.

    Ранее сообщалось, что госпитализированному Табакову была проведена трахеотомия. По словам журналистов, состояние Табакова сейчас стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

    «Трахеостомия — несомненно, это операция. Делается она в тех случаях, когда у пациента происходит непроходимость верхних дыхательных путей. При воспалении легких возникает отек легочной ткани, сокращается площадь дыхательной поверхности. Соответственно, возникает картина дыхательной недостаточности», – приводит газета «Известия» слова Кана.

    Как отметил врач, трахеотомия является нормальной практикой при обширных поражениях воспалительных процессов легочной ткани.

    Напомним, что ранее сообщалось о госпитализации артиста. В ряде СМИ появились сообщения о том, что Табакову была проведена экстренная операция. Кан подтвердил, что проведение трахеотомии является операцией.

    Автор: Антон Зарубин
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    #операция #кан #табаков #трахеотомия
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