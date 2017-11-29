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Политика
Макфол и Пушков устроили перепалку на тему закона о СМИ-иноагентах
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    Макфол и Пушков устроили перепалку на тему закона о СМИ-иноагентах

    22:17  29 Ноября 2017
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    Макфол и Пушков устроили перепалку на тему закона о СМИ-иноагентах

    Москва, 29 ноября. Член Совета Федерации Алексей Пушков вступил в перепалку в Twitter с бывшим послом США в России Майклом Макфолом после того, как американский дипломат раскритиковал российский закон о СМИ-иноагентах.

    Пушков прокомментировал реакцию госдепа на российский закон о СМИ-иноагентах, напомнив, что в США аналогичный закон действует уже 80 лет. Кроме того, сенатор назвал поведение Вашингтона «экстазом двойных стандартов». На комментарий Пушкова обратил внимание Макфол.

    «Эти два закона — вовсе не одно и то же. И Вам об этом известно, Алексей», — написал американский дипломат в ответном сообщении.

     

    В ответ сенатор заявил, что разница между российским и американским законами все же есть, так как в США ряд СМИ уже признаны иностранным агентами, а в России пока нет. Кроме того, в США за отказ зарегистрироваться иноагентом предусмотрено уголовное наказание сроком до пяти лет, в то время как в России за это предусмотрен только штраф до пяти миллионов рублей.

    «2-ое отличие: в США за нарушение закона (FARA) возможен срок до 5 лет, а в России лишь вводится штраф до 5 млн. рублей. Госдепу помолчать бы», — резюмировал Пушков.

    Напомним, 25 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона «О средствах массовой информации». Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, передает «Вечерняя Москва».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #пушков #макфол
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