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Общество
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Политика
Лондон раскритиковал Трампа за публикацию антимусульманских видео
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    Лондон раскритиковал Трампа за публикацию антимусульманских видео

    22:09  29 Ноября 2017
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    Лондон раскритиковал Трампа за публикацию антимусульманских видео

    Лондон, 29 ноября. Британская сторона раскритиковала действия президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который поделился со своими подписчиками в социальных сетях антимусульманскими роликами.

    Три видео, которые ретвитнул американский лидер, опубликовали члены британской ультраправой группировки Britain First. Непосредственно Лондон беспокоит тот факт, что видеозаписи могут увидеть 43,6 миллиона человек, которые подписаны на Трампа в Twitter.

    «Большинство британцев отвергает предрассудки ультраправых, которые противоречат ценностям этой страны: порядочности, толерантности и уважению. Президенту не стоило этого делать», — подчеркнул официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп предложил организовать конкурс на звание самого бесчестного американского СМИ.

    Автор: Алексей Громов
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    #трамп
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