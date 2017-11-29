Газманов поднялся на арку Крымского моста и спел для строителей

Керчь, 29 ноября. Народный артист России Олег Газманов посетил строящийся мост через Керченский пролив и дал концерт в Керчи для строителей. По его словам, он получил «невероятные впечатления».

Артист поднялся на железнодорожную арку, чтобы с 35-метровой высоты увидеть строительство мост со стороны Краснодарского края.

«Впечатления невероятные! Это место силы, здесь кипит жизнь, несмотря на то, что тут ужасно холодно. Энергетика потрясающая! Я восхищаюсь этими людьми», – поделился артист своими впечатлениями.

Концерт Газманова в доме культуры Керчи посетили около 1,5 тысяч человек из числа строителей моста. Они активно подпевали Газманову и бурно аплодировали. Некоторые песни артиста были встречены стоя. Среди исполненных Газмановым вещей была композиция, занявшая первое место в конкурсе песен и стихов про Крымский мост.

Напомним, что уже в декабре 2018 года по мосту проедет первый автомобиль. Полностью в строй мост будет введен в 2019 году.