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Газманов поднялся на арку Крымского моста и спел для строителей
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    Газманов поднялся на арку Крымского моста и спел для строителей

    21:50  29 Ноября 2017
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    Газманов поднялся на арку Крымского моста и спел для строителей

    Керчь, 29 ноября. Народный артист России Олег Газманов посетил строящийся мост через Керченский пролив и дал концерт в Керчи для строителей. По его словам, он получил «невероятные впечатления».

    Артист поднялся на железнодорожную арку, чтобы с 35-метровой высоты увидеть строительство мост со стороны Краснодарского края.

    «Впечатления невероятные! Это место силы, здесь кипит жизнь, несмотря на то, что тут ужасно холодно. Энергетика потрясающая! Я восхищаюсь этими людьми», – поделился артист своими впечатлениями.   

    Концерт Газманова в доме культуры  Керчи посетили около 1,5 тысяч человек из числа строителей моста. Они активно подпевали Газманову и бурно аплодировали. Некоторые песни артиста были встречены стоя. Среди исполненных Газмановым вещей была композиция, занявшая первое место в конкурсе песен и стихов про Крымский мост.

    Напомним, что уже в декабре 2018 года по мосту проедет первый автомобиль. Полностью в строй мост будет введен в 2019 году.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #керчь #концерт #крымский мост #газманов #арка
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