Анкара: Сближение Турции с Россией и Китаем естественно

Анкара, 29 ноября. Углубление сотрудничества Турции с Россией и Китаем совершено естественно, так как Анкара стремится занять собственную нишу на мировой политической арене. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«В последнее время Турцию критикуют за сближение с Москвой и Пекином. Высказываются недовольства в связи с закупкой систем С-400. Однако шаги Анкары совершенно естественны», — пояснил Калын.

Он также отметил, что в последнее время наблюдается активизация политики европейских стран на Ближнем Востоке, однако никто не обвиняет их в уходе от прозападного курса. Точно так же и Турция не намерена менять свой курс.

Калын подчеркнул, что членство в НАТО и процесс переговоров по вступлению в ЕС не означают, что Турция должна отказываться от сотрудничества с другими странами, так как Анкара проводит многовекторную политику.