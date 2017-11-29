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Политика
Анкара: Сближение Турции с Россией и Китаем естественно
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    Анкара: Сближение Турции с Россией и Китаем естественно

    21:49  29 Ноября 2017
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    Анкара: Сближение Турции с Россией и Китаем естественно

    Анкара, 29 ноября. Углубление сотрудничества Турции с Россией и Китаем совершено естественно, так как Анкара стремится занять собственную нишу на мировой политической арене. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

    «В последнее время Турцию критикуют за сближение с Москвой и Пекином. Высказываются недовольства в связи с закупкой систем С-400. Однако шаги Анкары совершенно естественны», — пояснил Калын.

    Он также отметил, что в последнее время наблюдается активизация политики европейских стран на Ближнем Востоке, однако никто не обвиняет их в уходе от прозападного курса. Точно так же и Турция не намерена менять свой курс.

    Калын подчеркнул, что членство в НАТО и процесс переговоров по вступлению в ЕС не означают, что Турция должна отказываться от сотрудничества с другими странами, так как Анкара проводит многовекторную политику.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #турция #китай #анкара #европа
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