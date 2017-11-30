Сирия итоги за сутки на 30 ноября 06.00: 32 террориста ИГ уничтожено в Даръа, 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало на минном поле ИГ

Сирия, 30 ноября. ССА уничтожила 32 террориста ИГ1 в Даръа, 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора пострадало на минном поле ИГ, «Ан-Нусра» возвращает захваченные ИГ территории Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, оказывают поддержку САА в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске и Хомсе, при поддержке ВКС РФ взяли под контроль город Рамла.

«Исламское государство»: ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме, потеряло 32 террориста убитыми в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: выбила ИГ из нескольких поселений Хамы, теряет позиции в Алеппо, проводит массовые аресты в Идлибе.

«Ахрар аль-Шаркия»: ведет бои с «Аль-Жабха аль-Шамия» в Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: атакует позиции САА в Дамаске и Хомсе.

Сирийская свободная армия (ССА): атакует YPG в районе Африна, нанесла значительный урон ИГ в провинции Даръа.

Курды: ведут обстрел позиций ВС Турции и ССА в Алеппо, получили партию вооружения от США.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте в течение суток продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Один из местных источников писал на своей странице в Twitter (@Ghouta_GMC), что артиллерия правительственных сил вела обстрел зон дислокации боевиков в поселении Хаза. Другой Twitter-канал (@wateen_media) передавал, что армия САР обстреливает из минометов позиции вооруженных формирований в Джобаре и Айн Тарме. Также в Харасте по-прежнему фиксируются бои между САА и «Ахрар аш-Шам» за контроль над транспортной базой. Кроме того боестолкновения между армией Башара Асада и боевиками радикальной оппозиции были зафиксированы в окрестностях поселения Мисраба, писал в Twitter (@Ghouta_GMC) один из местных источников.

Также военный Twitter-канал (@HalabTodayTV) сообщал о боях между сирийской армией и радикальными вооруженными формированиями в районе ферм Бейт Джинн.

Провинция Алеппо

На востоке провинции Алеппо отмечались столкновения между группировками «Аль-Жабха аль-Шамия» и «Ахрар аль-Шаркия». Один из источников в регионе передавал в своем Twitter (@killerpro1970), что в эпицентре противостояния находится город Джараблус.

Боевики радикальной оппозиции продолжили вести обстрел района Аз-Захра в северном пригороде Алеппо, писал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над населенными пунктами Мазраа и Азизат Абесан, расположенными к юго-востоку от Ханассера, передавало информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now). Правительственные войска заняли поселения после продолжительных боев с радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры». В конце дня стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла. Об этом сообщил один из источников в своем микроблоге в Twitter (@ cavuss_turki). Также Telegram-канал (@SRNN2011) писал о столкновениях между САА и «Ан-Нусрой» в районе поселения Абассин на юге провинции Алеппо.

На юго-западе региона развивался конфликт между ВС Турции и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Ранее солдаты турецкой армии, а также подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) вели обстрел позиций курдов в окрестностях города Африн. Бойцы YPG ответили артиллерийским огнем по расположениям противников. Информационное агентство Almanar News передавало, что в результате одной из перестрелок недалеко от Африна был тяжело ранен солдат ВС Турции.

Провинция Хомс

В начале дня Министерство обороны РФ сообщило, что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали случай нарушения режима деэскалации в провинции Хомс со стороны антиправительственных группировок. В частности, боевики группировки «Ахрар аш-Шам» вели обстрел позиций правительственных войск недалеко от населенного пункта Джабурин на севере региона. Об этом писал военный источник в социальной сети Twitter (@aejkhalil2). Сирийская арабская армия (САА), в свою очередь, открыла артиллерийский огонь по зонам дислокации незаконных вооруженных формирований недалеко от города Талльбиса. Об этом сообщило HAQ News Agency на своей странице в Facebook (@Agency.news.Haq).

Правоохранительные органы Сирии предотвратили двойной теракт в административном центре провинции Хомс. Damascus Now писало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что террористы с поясами смертников были арестованы около здания штаба партии «Аль-Баас» и рядом с городским культурным центром. По данным информационного агентства, у задержанных изъяли пояса с тремя килограммами взрывчатого вещества и мобильными телефонами в качестве детонаторов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Более 20 мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор пострадало при переходе через минное поле, оставленное террористами «Исламского государства»1 во время отступления из поселения Абу Хашаб на северо-западе региона. Об инциденте сообщало информационное агентство Almanar News.

Боевики ИГИЛ1 готовятся к переброске своих отрядов из района населенных пунктов Абу-Хаммам и Хаджин на левом берегу Евфрата в Абу-Хардуб и Абу-Хасан на правом. Целью передислокации является противодействие правительственным силам в районах Меядина и Абу-Кемаля. Также военные эксперты полагают, что ИГ усилит свои ряды террористами, проникшими в Сирию с территории Ирака.

Провинция Даръа

Террористы группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», заявили, что отбили атаку и нанесли урон Сирийской свободной армии (ССА) на фронте города Тсиль в западной части провинции Даръа. Сообщение радикальных исламистов передавал один из источников в социальной сети Twitter (@D3M14SKT1R). Позже Smart News Agency сообщило, что в результате продолжительных боев в районе бассейна реки Ярмук члены «свободной армии» ликвидировали 32 террориста ИГИЛ. Также боевики ССА уничтожили несколько единиц военной техники радикальных исламистов. Кроме того, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что расположения ИГ подверглись атаке дрона.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе поселения Аль-Мушейрифа на юге провинции Идлиб, передавал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@NOUR_MEDIA_CENT). Также российская авиация атаковала укрепрайоны исламистов недалеко от поселения Абу Дали в юго-восточной части региона.

В это время в административном центре провинции продолжались задержания главарей «Тахрир аш-Шам». Боевики «Ан-Нусры» берут под стражу своих командиров из-за подозрений в том, что последние планировали создать в Идлибе новую незаконную вооруженную коалицию.

Провинция Хама

В восточной части провинции Хама продолжились столкновения между радикалами «Исламского государства» и подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам». По данным местного источника, опубликованным в социальной сети Twitter (@yaqeen_agency), в результате боев в районе населенного пункта Аль-Мвалех боевики «Ан-Нусры» уничтожили девять террористов ИГИЛ.

Ранее ИГИЛовцы выбили исламистов «Тахрир аш-Шам» из более чем десятка стратегических поселений на востоке региона. Однако в течение сегодняшнего дня боевики «Ан-Нусры» перешли в контрнаступление и начали возвращать под свой контроль населенные пункты. Информационное агентство Almanar News писало, что сторонники «Джебхат ан-Нусры» выбили ИГИЛовцев из населенного пункта Абу Ажва. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) сообщал также, что под контроль «Тахрир аш-Шам» перешли деревни Шейха Уад и Абу Аджуа.

Одновременно с этим против «Тахрир аш-Шам» выступала Сирийская арабская армия (САА). Боестолкновения между правительственными войсками и радикальными исламистами отмечались недалеко от населенного пункта Абу аль-Гар. Об этом писало Smart News Agency.

Провинция Хасака

США продолжают вооружать Демократические силы Сирии (SDF). Местный источник в провинции Хасака передавал в Twitter (@sm_almakahleh), что на территорию региона прибыло 100 броневиков Humvee американского производства.

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о прекращении поставок оружия сирийским курдам.

Ирак

В районе Аль-Жоба в северном пригороде Багдада прогремел взрыв, передавало информационное агентство Alsumaria News. В результате инцидента никто не пострадал. Еще один взрыв случился на юге иракской столицы. Iraqi News писало, что причиной происшествия стало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. При детонации СВУ погиб один человек, находившийся в машине. По данным информационного агентства, жертвой теракта был военнослужащий в отставке.

ВВС международной коалиции нанесли удары по укрытиям террористов «Исламского государства» в провинции Анбар. Iraqi News писало, что в результате авианалета было уничтожено несколько боевиков ИГ. Также укрепрайоны ИГ атаковали ВВС Ирака. По данным информационного агентства Iraqi News, в результате боевого вылета иракской авиации было нейтрализовано 27 радикальных исламистов, а также уничтожено несколько транспортных средств ИГИЛ.

Полиция Диялы заявила о начале масштабной операции по обнаружению и ликвидации спящих ячеек «Исламского государства» в районе ферм Аль-Микдадия. Об этом сообщало информационное агентство Alsumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)