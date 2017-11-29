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Россия
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Россия
Аксенов прокомментировал призывы Киева остановить строительство Крымского моста
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    Аксенов прокомментировал призывы Киева остановить строительство Крымского моста

    21:33  29 Ноября 2017
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    Аксенов прокомментировал призывы Киева остановить строительство Крымского моста

    Севастополь, 29 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Емельяна, который призвал остановить строительство Россией моста через Керченский пролив.

    «Мост строится и будет построен вне зависимости от чьих-либо мнений. На самом деле, это наверное зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет. А все, кто завидует, это их личные трудности», – приводит слова руководителя республики телеканал «Звезда».

    Напомним, что ранее Емельян, выступая на Международной конференции по морской безопасности в Киеве, заявил, что строительство Крымского моста нужно «срочно остановить». Он предложил усилить давление на Россию, а также ввести дополнительные санкций – в том числе, и против компаний и физических лиц, причастных к сооружению данного проекта.

    Крымский мост станет одним из крупнейших в России; его длина составить 19 километров. Окончание строительства намечено на 2019 год.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #крым #аксенов #мост #крымский мост
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