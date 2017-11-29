Сирия: два населенных пункта присоединились к режиму перемирия

Дамаск, 29 ноября. Еще два населенных пункта в сирийской провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения огня. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

В ходе очередного брифинга Кураленко также сообщил, что за последние сутки в свои дома вернулись 56 человек, из них 33 человека проживали в Алеппо, 23 человека — в Хомсе, передает агентство РИА Новости.

Кроме того, российские военные врачи в течение суток оказали медицинскую помощь 127 сирийским гражданам. Отмечается, что хирургическую помощь получили 43 человека, а терапевтическую — 84.

Кураленко также напомнил, что при участии офицеров Центра продолжаются переговоры представителей сирийских силовых структур с лидерами оппозиции по совместной борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1 на севере САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.