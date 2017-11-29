Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Предполагаемое падение спутника «Метеор-М» попало на видео
Новости Сирии
Сирия: два населенных пункта присоединились к режиму перемирия
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: два населенных пункта присоединились к режиму перемирия

    21:48  29 Ноября 2017
    615

    Сирия: два населенных пункта присоединились к режиму перемирия

    Дамаск, 29 ноября. Еще два населенных пункта в сирийской провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения огня. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    В ходе очередного брифинга Кураленко также сообщил, что за последние сутки в свои дома вернулись 56 человек, из них 33 человека проживали в Алеппо, 23 человека — в Хомсе, передает агентство РИА Новости.

    Кроме того, российские военные врачи в течение суток оказали медицинскую помощь 127 сирийским гражданам. Отмечается, что хирургическую помощь получили 43 человека, а терапевтическую — 84.

    Кураленко также напомнил, что при участии офицеров Центра продолжаются переговоры представителей сирийских силовых структур с лидерами оппозиции по совместной борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1 на севере САР.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть