Сирия: для восстановления школ в Дамаске и Алеппо необходима помощь международных организаций

Москва, 29 ноября. Для восстановления школ на территории Сирийской Арабской Республики необходима помощь со стороны международных организаций. Об этом сообщил в среду глава российского Центра по примирению сторон военного конфликта в Сирии Сергей Кураленко.

Согласно предварительным данным, в 12 учебных заведениях в городе Алеппо, а также в восьми школах провинции Дамаск необходимо провести капитальный ремонт. Непосредственно еще два учреждения в Дамаске нуждаются в плановом ремонте.

«Осмотренные школы необходимо восстановить к началу 2018-2019 учебного года, однако отсутствие финансовых средств в бюджете Сирии требует привлечения помощи международных организаций», — подчеркнул Кураленко.

Напомним, ранее российская сторона призвала Совет Безопасности ООН пересмотреть трансграничные гуманитарные операции в САР.