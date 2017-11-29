ДНР и ЛНР возмутило отсутствие реакции мирового сообщества на захват ВСУ двух сел

Минск, 29 ноября. Представители ДНР и ЛНР возмущены отсутствием реакции мирового сообщества на захват Вооруженными силами Украины двух населенных пунктов в Донбассе. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь главы делегации Донецкой народной республики на мирных переговорах в Минске Виктория Талакина.

Речь идет о поселках Травневое и Гладосово.

«Наиболее возмутительным... стало отсутствие должной реакции мирового сообщества и отдельных гуманитарных организаций на занятие украинскими вооруженными силами населенных пунктов Травневое и Гладосово», — подчеркнула она.

Донецк и Луганск также беспокоит тот факт, что украинская сторона не пускает представителей гуманитарных организаций в села для проведения мониторинга обстановки и раздачи продовольствия.

Ранее полпред России на мирных переговорах Борис Грызлов указал на недопустимость захвата ВСУ территорий в «серой зоне» в Донбассе.