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Сирия новости 29 ноября 22.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла, 32 террориста ИГ уничтожено в Даръа
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    Сирия новости 29 ноября 22.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла, 32 террориста ИГ уничтожено в Даръа

    22:30  29 Ноября 2017
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    Сирия новости 29 ноября 22.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла, 32 террориста ИГ уничтожено в Даръа

    Сирия, 29 ноября. САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла, ССА уничтожила 32 террориста ИГ1 в Даръа, в Хомсе предотвращен двойной теракт. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Алеппо, наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Ахрар аш-Шам» в Харасте, при поддержке ВКС РФ взяли под контроль город Рамла.

    «Исламское государство»: потеряло 32 террориста убитыми в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо, проводит массовые аресты в Идлибе.

    «Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Дамаске.

    Сирийская свободная армия (ССА): нанесла значительный урон ИГ в провинции Даръа.

    Сирия новости 29 ноября 22.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла, 32 террориста ИГ уничтожено в Даръа

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 29 ноября 22.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла, 32 террориста ИГ уничтожено в Даръа

    В Харасте продолжаются бои за контроль над складом военной техники между Сирийской арабской армией (САА) и «Ахрар аш-Шам». Местный Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что боевики атакуют позиции правительственных войск. Армия САР, в свою очередь, открыла минометный огонь по укрепрайонам незаконного формирования. Об этом сообщает на своей странице в Twitter (@Ghouta_GMC) Ghouta Media Center.

    Также боестолкновения между армией Башара Асада и боевиками радикальной оппозиции зафиксированы в окрестностях поселения Мисраба, пишет в Twitter (@Ghouta_GMC) один из местных источников.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 29 ноября 22.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла, 32 террориста ИГ уничтожено в Даръа

    В районе поселения Абассин на юге провинции Алеппо зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011).

    Один из источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@ cavuss_turki), что после продолжительных боев с террористами «Джебхат ан-Нусры»1 Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 29 ноября 22.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла, 32 террориста ИГ уничтожено в Даръа

    Правоохранительные органы Сирии предотвратили двойной теракт в административном центре провинции Хомс. Damascus Now пишет на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что террористы с поясами смертников были арестованы около здания штаба партии «Аль-Баас» и рядом с городским культурным центром. По данным информационного агентства, у задержанных изъяли пояса с тремя килограммами взрывчатого вещества и мобильными телефонами в качестве детонаторов.

    Ранее сообщалось, что сирийская армия ведет артобстрел позиций боевиков в районах поселений Талльбиса и Джабурин на севере провинции Хомс.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 29 ноября 22.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла, 32 террориста ИГ уничтожено в Даръа

    На западе провинции Даръа продолжает набирать обороты противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». По данным Smart News Agency, в результате продолжительных боев в районе бассейна реки Ярмук члены «свободной армии» ликвидировали 32 террориста ИГИЛ1. Также боевики ССА уничтожили несколько единиц военной техники радикальных исламистов. Ранее командование «Джейш Халид Ибн аль-Валид» заявляло, что в столкновениях на фронте города Тсиль Сирийской свободной армии (ССА) был нанесен существенный урон. Данная информация не получила подтверждения.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 29 ноября 22.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла, 32 террориста ИГ уничтожено в Даръа

    ВКС РФ наносят точечные удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Абу Дали. Об этом сообщает информационное агентство Smart News Agency. Ранее сообщалось, что российская и сирийская авиация атаковали укрепрайоны террористов альянса «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселения Аль-Мушейрифа на юге провинции Идлиб.

    В административном центре региона продолжаются массовые аресты боевиков. Местные источники пишут, что исламисты «Джебхат ан-Нусры» врываются в дома неугодных лидеру коалиции радикалов и увозили их в неизвестном направлении. По некоторым данным сейчас они содержатся в центральной тюрьме Идлиба.

    Ирак

    Сирия новости 29 ноября 22.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла, 32 террориста ИГ уничтожено в Даръа

    ВВС Ирака нанесли удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства»1 на западе провинции Анбар. По данным информационного агентства Iraqi News, в результате боевого вылета иракской авиации нейтрализовано 27 радикальных исламистов, а также уничтожено несколько транспортных средств ИГИЛ.

    Полиция Диялы заявила о начале масштабной операции по обнаружению и ликвидации спящих ячеек «Исламского государства» в районе ферм Аль-Микдадия. Об этом сообщает информационное агентство Alsumaria News.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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