Сирия новости 29 ноября 22.30: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла, 32 террориста ИГ уничтожено в Даръа

Сирия, 29 ноября. САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла, ССА уничтожила 32 террориста ИГ1 в Даръа, в Хомсе предотвращен двойной теракт. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в Алеппо, наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Ахрар аш-Шам» в Харасте, при поддержке ВКС РФ взяли под контроль город Рамла.

«Исламское государство»: потеряло 32 террориста убитыми в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо, проводит массовые аресты в Идлибе.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): нанесла значительный урон ИГ в провинции Даръа.

Провинция Дамаск

В Харасте продолжаются бои за контроль над складом военной техники между Сирийской арабской армией (САА) и «Ахрар аш-Шам». Местный Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что боевики атакуют позиции правительственных войск. Армия САР, в свою очередь, открыла минометный огонь по укрепрайонам незаконного формирования. Об этом сообщает на своей странице в Twitter (@Ghouta_GMC) Ghouta Media Center.

Также боестолкновения между армией Башара Асада и боевиками радикальной оппозиции зафиксированы в окрестностях поселения Мисраба, пишет в Twitter (@Ghouta_GMC) один из местных источников.

Провинция Алеппо

В районе поселения Абассин на юге провинции Алеппо зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Один из источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@ cavuss_turki), что после продолжительных боев с террористами «Джебхат ан-Нусры»1 Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ взяла под контроль город Рамла.

Провинция Хомс

Правоохранительные органы Сирии предотвратили двойной теракт в административном центре провинции Хомс. Damascus Now пишет на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что террористы с поясами смертников были арестованы около здания штаба партии «Аль-Баас» и рядом с городским культурным центром. По данным информационного агентства, у задержанных изъяли пояса с тремя килограммами взрывчатого вещества и мобильными телефонами в качестве детонаторов.

Ранее сообщалось, что сирийская армия ведет артобстрел позиций боевиков в районах поселений Талльбиса и Джабурин на севере провинции Хомс.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжает набирать обороты противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». По данным Smart News Agency, в результате продолжительных боев в районе бассейна реки Ярмук члены «свободной армии» ликвидировали 32 террориста ИГИЛ1. Также боевики ССА уничтожили несколько единиц военной техники радикальных исламистов. Ранее командование «Джейш Халид Ибн аль-Валид» заявляло, что в столкновениях на фронте города Тсиль Сирийской свободной армии (ССА) был нанесен существенный урон. Данная информация не получила подтверждения.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят точечные удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от населенного пункта Абу Дали. Об этом сообщает информационное агентство Smart News Agency. Ранее сообщалось, что российская и сирийская авиация атаковали укрепрайоны террористов альянса «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселения Аль-Мушейрифа на юге провинции Идлиб.

В административном центре региона продолжаются массовые аресты боевиков. Местные источники пишут, что исламисты «Джебхат ан-Нусры» врываются в дома неугодных лидеру коалиции радикалов и увозили их в неизвестном направлении. По некоторым данным сейчас они содержатся в центральной тюрьме Идлиба.

Ирак

ВВС Ирака нанесли удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства»1 на западе провинции Анбар. По данным информационного агентства Iraqi News, в результате боевого вылета иракской авиации нейтрализовано 27 радикальных исламистов, а также уничтожено несколько транспортных средств ИГИЛ.

Полиция Диялы заявила о начале масштабной операции по обнаружению и ликвидации спящих ячеек «Исламского государства» в районе ферм Аль-Микдадия. Об этом сообщает информационное агентство Alsumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)