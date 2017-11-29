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Политика
МИД РФ отреагировал на речь Тиллерсона об «общей угрозе» для США и Европы
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    МИД РФ отреагировал на речь Тиллерсона об «общей угрозе» для США и Европы

    21:25  29 Ноября 2017
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    МИД РФ отреагировал на речь Тиллерсона об «общей угрозе» для США и Европы

    Москва, 29 ноября. МИД России прокомментировал выступление госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Вашингтоне. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, речь Тиллерсона фактически свелась к попыткам преподнести Россию в качестве общей угрозы для США и Европы.

    Как отметили в МИД РФ, российское внешнеполитическое ведомство не могло оставить без внимания выступление Тиллерсона.

    «Формально оно было посвящено отношениям со странами Евросоюза, однако в значительной мере свелось к попыткам преподнести нашу страну в качестве «общей угрозы» для Америки и Европы», – приводит РИА Новости слова анонимного источника в МИД РФ.

    Как отметил представитель МИД, Москва не удивлена данным подходом Вашингтона. Он напомнил о недавней «охоте на ведьм», начавшейся в США больше года назад.

    «Вспомнить хотя бы принятый там летом закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», в котором Россия официально зачислена во враги США», – указал представитель МИД.

    Также собеседник агентства отметил, что  своей речи Тиллерсон сознательно исказил факты, чтобы представить Россию в качестве «агрессора».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #мид рф #тиллерсон #речь
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