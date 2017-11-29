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Политика
Госдуму удивил отказ Совфеда утвердить закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ
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    Госдуму удивил отказ Совфеда утвердить закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ

    21:19  29 Ноября 2017
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    Госдуму удивил отказ Совфеда утвердить закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ

    Москва, 29 ноября. В Госдуме удивлены решением Совета Федерации отклонить принятый нижней палатой закон о запрете рекламы на платежных документах за услуги ЖКХ. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

    «На самом деле, для нас это удивительно, потому что профильный комитет Совета Федерации поддержал законопроект, он не является каким-то принципиальным или сложным. Поэтому отклонение — для нас это очень странный вопрос», — сказал Жигарев в комментарии РИА Новости.

    Ранее стало известно, что Совет Федерации проголосовал против закона о запрете рекламы на платежных квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Во время заседания, на котором рассматривался документ, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выразила мнение, что Совфед не должен заниматься регулированием этого вопроса.

    Автор: Алексей Громов
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    #матвиенко #реклама #совет федерации #жигарев #квитанции жкх
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