Госдуму удивил отказ Совфеда утвердить закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ

Москва, 29 ноября. В Госдуме удивлены решением Совета Федерации отклонить принятый нижней палатой закон о запрете рекламы на платежных документах за услуги ЖКХ. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

«На самом деле, для нас это удивительно, потому что профильный комитет Совета Федерации поддержал законопроект, он не является каким-то принципиальным или сложным. Поэтому отклонение — для нас это очень странный вопрос», — сказал Жигарев в комментарии РИА Новости.

Ранее стало известно, что Совет Федерации проголосовал против закона о запрете рекламы на платежных квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Во время заседания, на котором рассматривался документ, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выразила мнение, что Совфед не должен заниматься регулированием этого вопроса.