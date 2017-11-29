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Общество
Учитель может подать в суд на Поклонскую за оскорбления в Facebook
Общество
Учитель может подать в суд на Поклонскую за оскорбления в Facebook
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    Учитель может подать в суд на Поклонскую за оскорбления в Facebook

    21:15  29 Ноября 2017
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    Учитель может подать в суд на Поклонскую за оскорбления в Facebook

    Москва, 29 ноября. Режиссер Алексей Учитель может подать иск против депутата Госдумы Натальи Поклонской из-за ее высказываний в социальной сети Facebook. Об этом сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.

    Напомним, что в одном из своих сообщений Поклонская назвала Учителя «жалким, беспринципным и невежественным». Она заявила, что скандальный фильм «Матильда» провалился в российском прокате.

    Учитель может подать в суд на Поклонскую за оскорбления в Facebook

    В частности, депутат написала, что «пустые залы кинотеатра стали ответом на «величие» этого «шедевра». Она также напомнила, что на производство «Матильды» было потрачено более 3 млрд рублей. Поклонская упрекнула Учителя за то, что он умалчивает о прибыли фильма, которая составила порядка 150 млн рублей с учетом всех вычетов.

    «Что касается реакции Алексея Учителя на очередную ее выходку, то мы оценим отдельно эти высказывания, после чего решим: понять и простить или все-таки научить депутата этике, подав на неё в суд», — сообщил Добрынин в интервью RNS.

    Автор: Дима Оленин
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    #поклонская #матильда #учитель
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