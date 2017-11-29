Саакашвили готовит Порошенко народный импичмент
Киев, 29 ноября. Партия Михаила Саакашвили «Движение новых сил» планирует начать сбор подписей за недоверие президенту Украины Петру Порошенко. Об этом заявила член политсовета партии Ольга Галабала.
По ее словам, 3 декабря в Киеве состоится марш протеста, участники которого будут требовать принятие закона «Об импичменте», а также намерены выразить недоверие президенту Украины Петру Порошенко.
«После марша о народном импичменте... мы начнем сбор голосов за высказывание недоверия Порошенко», — заявила Галабала.
Она также добавила, что в ходе подготовки к маршу были сформированы 150 штабов по всей Украине, которые начали сбор подписей за недоверие президенту Украины.
Напомним, 17 октября у здания Верховной рады началась акция протеста, организованная рядом украинских политических сил. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Организаторами акции протеста выступил ряд политических сил, в том числе партия «Движение новых сил», однако позднее большинство политических сил заявили о выходе из протеста.