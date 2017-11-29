Грызлов подвел итоги заседания контактной группы по Донбассу

Минск, 29 ноября. Контактная группа по мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе подтвердила готовность Киева, а также Донецкой и Луганской народных республик к обмену пленными. Об этом сообщил полномочный представитель Российской Федерации на переговорах в Минске Борис Грызлов.

«Реализуя принятые ранее решения, контактная группа подтвердила готовность сторон произвести обмен удерживаемых лиц на основании уже утвержденных списков и приняла соответствующее заявление», — подчеркнул дипломат, комментируя итоги заседания.

Напомним, ранее стало известно о том, что власти ДНР и ЛНР готовы передать украинской стороне 74 пленных.

Непосредственно лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук указал на то, что Киев заинтересован в проведении обмена до новогодних и рождественских праздников.