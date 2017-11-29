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Политика
Грызлов подвел итоги заседания контактной группы по Донбассу
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    Грызлов подвел итоги заседания контактной группы по Донбассу

    21:04  29 Ноября 2017
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    Грызлов подвел итоги заседания контактной группы по Донбассу

    Минск, 29 ноября. Контактная группа по мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе подтвердила готовность Киева, а также Донецкой и Луганской народных республик к обмену пленными. Об этом сообщил полномочный представитель Российской Федерации на переговорах в Минске Борис Грызлов.

    «Реализуя принятые ранее решения, контактная группа подтвердила готовность сторон произвести обмен удерживаемых лиц на основании уже утвержденных списков и приняла соответствующее заявление», — подчеркнул дипломат, комментируя итоги заседания.

    Напомним, ранее стало известно о том, что власти ДНР и ЛНР готовы передать украинской стороне 74 пленных.

    Непосредственно лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук указал на то, что Киев заинтересован в проведении обмена до новогодних и рождественских праздников.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #грызлов
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