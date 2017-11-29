Россия отреагирует на отключение БРЭЛЛ серьезными мерами в Калининграде

Москва, 29 ноября. Посол России в Литве Александр Удальцов рассказал о реакции, которая последует от Москвы после ограничений работы БРЭЛЛ со стороны стран Балтии.

Напомним, что власти стран Прибалтики, которые входят в состав энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Латвия, Литва, Эстония), планируют отказаться от «энергетической зависимости» от РФ. В связи с этим у российской стороны возникли опасения, что Калининградская область может оказаться в энергетической блокаде.

Накануне на портале vesti.lv появилась статья, в которой приводится реакция посла России в Литве Александра Удальцова по данному поводу. По словам дипломата, Прибалтика собирается начать пробные отключения БРЭЛЛ уже в 2019 году.

«Мы, естественно, не стали сидеть сложа руки и предприняли серьезные меры по обеспечению энергетической безопасности Калининградской области», — подчеркнул Удальцов.

По его словам, действия российской стороны будут осуществлены в максимально короткие сроки. Удальцов сообщил, что Калининградскую область обеспечат не только «дополнительными трансформаторскими мощностями», но и новым электросетевым комплексом.

Так, в регионе уже завершают строительство четырех новых электростанций, три из которых будут работать на газе, а одна — на угле.