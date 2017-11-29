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Политика
Россия отреагирует на отключение БРЭЛЛ серьезными мерами в Калининграде
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    Россия отреагирует на отключение БРЭЛЛ серьезными мерами в Калининграде

    21:24  29 Ноября 2017
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    Мы не стали сидеть сложа руки: посол рассказал о реакции России на угрозу отключения БРЭЛЛ

    Москва, 29 ноября. Посол России в Литве Александр Удальцов рассказал о реакции, которая последует от Москвы после ограничений работы БРЭЛЛ со стороны стран Балтии.

    Напомним, что власти стран Прибалтики, которые входят в состав энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Латвия, Литва, Эстония), планируют отказаться от «энергетической зависимости» от РФ. В связи с этим у российской стороны возникли опасения, что Калининградская область может оказаться в энергетической блокаде.

    Накануне на портале vesti.lv появилась статья, в которой приводится реакция посла России в Литве Александра Удальцова по данному поводу. По словам дипломата, Прибалтика собирается начать пробные отключения БРЭЛЛ уже в 2019 году.

    «Мы, естественно, не стали сидеть сложа руки и предприняли серьезные меры по обеспечению энергетической безопасности Калининградской области», — подчеркнул Удальцов.

    По его словам, действия российской стороны будут осуществлены в максимально короткие сроки. Удальцов сообщил, что Калининградскую область обеспечат не только «дополнительными трансформаторскими мощностями», но и новым электросетевым комплексом.

    Так, в регионе уже завершают строительство четырех новых электростанций, три из которых будут работать на газе, а одна — на угле.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #прибалтика #брэлл
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