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Делегация Сирии прибыла на переговоры в Женеву: ФАН публикует видео
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    Делегация Сирии прибыла на переговоры в Женеву: ФАН публикует видео

    20:39  29 Ноября 2017
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    Делегация Сирии прибыла на переговоры в Женеву: ФАН публикует видео

    Женева, 29 ноября. Правительственная делегация Сирии во главе с Башаром Джаафари прибыла в офис ООН в Женеве, где состоится двусторонняя встреча со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой. Об этом сообщает корреспондент ФАН с места событий.

    Встреча сирийской делегации со спецпосланником ООН состоится в рамках восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве, которые стартовали 28 ноября. Перед переговорами со спецпосланником ООН правительственная делегация Сирии встретилась с постпредом РФ при ООН в Женеве Алексеем Бородавкиным.

    Накануне сирийские СМИ сообщили, что правительственная делегация отложила приезд в Женеву на неопределенный срок. Вместе с тем в женевском отделении ООН заявили, что консультации начнутся 28 ноября, а де Мистура выразил надежду, что представители правительства Сирии все же прибудут.

    В ходе восьмого раунда межсирийских переговоров будут обсуждаться вопросы создания новой конституции и процесс организации выборов, а также борьба с терроризмом. Кроме того, будет рассмотрена гуманитарная составляющая, касающаяся обмена пленными между сторонами конфликта.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #переговоры #де мистура #женева #джаафари
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