Делегация Сирии прибыла на переговоры в Женеву: ФАН публикует видео

Женева, 29 ноября. Правительственная делегация Сирии во главе с Башаром Джаафари прибыла в офис ООН в Женеве, где состоится двусторонняя встреча со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой. Об этом сообщает корреспондент ФАН с места событий.

Встреча сирийской делегации со спецпосланником ООН состоится в рамках восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве, которые стартовали 28 ноября. Перед переговорами со спецпосланником ООН правительственная делегация Сирии встретилась с постпредом РФ при ООН в Женеве Алексеем Бородавкиным.

Накануне сирийские СМИ сообщили, что правительственная делегация отложила приезд в Женеву на неопределенный срок. Вместе с тем в женевском отделении ООН заявили, что консультации начнутся 28 ноября, а де Мистура выразил надежду, что представители правительства Сирии все же прибудут.

В ходе восьмого раунда межсирийских переговоров будут обсуждаться вопросы создания новой конституции и процесс организации выборов, а также борьба с терроризмом. Кроме того, будет рассмотрена гуманитарная составляющая, касающаяся обмена пленными между сторонами конфликта.