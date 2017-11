Новые разработки России и Китая вызвали ужас в командовании ВВС США — СМИ

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Дейва Маджумдара (Dave Majumdar) The Real Story of How Russia or China Could Defeat America in an Air War («Как Россия и Китай могли бы победить Америку в воздушной войне»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом The National Interest.

Новое поколение ракет класса «воздух-воздух» российского и китайского производства может угрожать ключевым элементам воздушных операций США. К ним относятся и АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), различные разведывательные, надзорные активы, воздушные заправочные танкеры и электронные штурмовики.

Новая ракетная установка Р-37M /РВВ-БД уже находится на стадии первоначальной эксплуатационной готовности в России. Она уже установлена на борту МиГ-31БМ, а позже будет интегрирована в борт Су-35С и T-50 ПАК-ФА. Утверждается, что РВВ-БД во время испытаний успешно перехватывала цели на дальностях более 160 морских миль.

Изначально ракета Р-37 была разработана Советским Союзом для атак на военно-воздушные объекты НАТО, такие как самолеты АВАКС E-3, E-8 JSTARS и RC-135V/W Rivet Joint. Идея состояла в том, чтобы использовать высокоскоростной истребитель, такой как МиГ-31, который может поддерживать скорость, соответствующую числу Маха = 2,35, при этом имея на борту внушительное количество полезного груза. Например, новую ракету, которая сможет уничтожить военно-воздушные объекты НАТО. Самолет, такой как МиГ-31, или сверхзвуковой крейсерский планер-невидимка, такой как ПАК-ФА, идеально подходит для такой миссии, потому что эти самолеты крайне трудно перехватить из-за их высокой скорости и высоты полета.

«Р-37 была специальной ракетой для уничтожения активов и инструментов разведки, радиообнаружения и наведения, которые были разработаны и испытаны НАТО в 1990-х годах», — рассказал научный сотрудник, специализирующийся на военных делах России в CNA Corporation Майк Кофман.

После распада Советского Союза российская оборонная промышленность продолжила работу над проектом Р-37, но прогресс шел значительно медленнее. 90-е годы были особенно трудным для российской оборонной промышленности, поскольку финансирование было колоссально урезано.

Новая Р-37M, вероятно, будет использовать комбинацию инерциального наведения с корректировками курса от стартового самолета и активным радиолокационным руководством для конечной фазы. Во время боевых действий и испытаний такие самолеты, как МиГ-31, совершали высокоскоростной рывок к своей цели и запускали залп Р-37M.

Советский Союз прекрасно понимал, что одним из главных преимуществ НАТО и ВВС США является их способность проводить скоординированную воздушную кампанию с использованием таких активов, как АВАКС. Советский Союз изучил различные методы борьбы с такими самолетами.

Р-37M, судя по всему, является страшным оружием, однако Москва может разрабатывать еще более мощную ракету под названием Новатор ЕС-172, которую иногда также называют K-100. В то время как Р-37M, как полагают, имеет максимальный радиус действия менее 200 морских миль, К-100 могла бы поражать цели на расстоянии до 250 морских миль. Однако до сих пор остается неясно, будет ли ракета K-100 когда-либо окончательно разработана и введена в эксплуатацию. Есть признаки того, что K-100 является проектом, который никогда не воплотится в жизнь.

«Хорошая идея, но я сомневаюсь, что такая ракета когда-либо пригодится на практике, — такой большой радиус действия зачастую даже и не нужен, если вы имеете самолет пятого поколения», — сказал Кофман.

Между тем на другой стороне мира Китай разрабатывает ракету ПЛ-15, которая будет иметь дальность до 120 миль. ПЛ-15 вызвала ужас в высших рядах командования ВВС США, а командир воздушного боевого командования генерал Герберт «Ястреб» Карлайл, назвал китайское оружие одной из насущных причин для Соединенных Штатов срочно разработать ракету нового поколения на замену старинной AIM-120 AMRAAM.

«Как мы можем противостоять всему этому, и что мы будем делать, чтобы нейтрализовать угрозу?» — спросил Карлайл во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в прошлом году.

Позже, во время интервью изданию Flightglobal, Карлайл сказал, что противодействие новой китайской ракете стало «чрезвычайно высоким приоритетом» для ВВС США.

Действительно, ПЛ-15 будет по своим характеристикам превосходить AMRAAM, а в сочетании с истребителем J-20, китайцы могут атаковать ключевые элементы всех воздушных операций США над Тихим океаном — АВАКС, различные разведывательные, надзорные активы, воздушные заправочные танкеры и электронные штурмовики.

J-20, похоже, был специально оптимизирован для высокоскоростных, дальнобойных, скрытных операций, и теперь, благодаря сочетанию уменьшенного поперечного сечения радара и своей высокой сверхзвуковой скоростью, оснащенный ракетами ПЛ-15, представляет реальную угрозу для ВВС США над Тихим океаном.

Сегодня ВВС США, похоже, не имеют подходящих средств защиты от новинок оборонной промышленности России и Китая. Единственное предложенное решение — увести самолеты в безопасное место, за пределы эффективного диапазона китайской угрозы. Однако это также сократит эффективный диапазон ближних тактических истребителей Пентагона и уменьшит их способность наносить удары глубоко внутри китайской территории.

Таким образом, российская и китайская модернизация ракет дальнего действия класса «воздух-воздух», а также истребителей пятого поколения создают серьезную проблему для Пентагона. Это проблема, которая, безусловно, будет наиболее остро стоять перед военным руководством США в ближайшие годы.