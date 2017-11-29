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Новые разработки России и Китая вызвали ужас в командовании ВВС США — СМИ
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    Новые разработки России и Китая вызвали ужас в командовании ВВС США — СМИ

    21:32  29 Ноября 2017
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    Модернизация РФ и КНР ракет класса «воздух-воздух» и истребителей может стать проблемой для США

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Дейва Маджумдара (Dave Majumdar) The Real Story of How Russia or China Could Defeat America in an Air War («Как Россия и Китай могли бы победить Америку в воздушной войне»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом The National Interest.

    Новое поколение ракет класса «воздух-воздух» российского и китайского производства может угрожать ключевым элементам воздушных операций США. К ним относятся и АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), различные разведывательные, надзорные активы, воздушные заправочные танкеры и электронные штурмовики.

    Новая ракетная установка Р-37M /РВВ-БД уже находится на стадии первоначальной эксплуатационной готовности в России. Она уже установлена на борту МиГ-31БМ, а позже будет интегрирована в борт Су-35С и T-50 ПАК-ФА. Утверждается, что РВВ-БД во время испытаний успешно перехватывала цели на дальностях более 160 морских миль.

    Изначально ракета Р-37 была разработана Советским Союзом для атак на военно-воздушные объекты НАТО, такие как самолеты АВАКС E-3, E-8 JSTARS и RC-135V/W Rivet Joint. Идея состояла в том, чтобы использовать высокоскоростной истребитель, такой как МиГ-31, который может поддерживать скорость, соответствующую числу Маха = 2,35, при этом имея на борту внушительное количество полезного груза. Например, новую ракету, которая сможет уничтожить военно-воздушные объекты НАТО. Самолет, такой как МиГ-31, или сверхзвуковой крейсерский планер-невидимка, такой как ПАК-ФА, идеально подходит для такой миссии, потому что эти самолеты крайне трудно перехватить из-за их высокой скорости и высоты полета.

    «Р-37 была специальной ракетой для уничтожения активов и инструментов разведки, радиообнаружения и наведения, которые были разработаны и испытаны НАТО в 1990-х годах», — рассказал научный сотрудник, специализирующийся на военных делах России в CNA Corporation Майк Кофман.

    Истребитель ВВС Китая

    После распада Советского Союза российская оборонная промышленность продолжила работу над проектом Р-37, но прогресс шел значительно медленнее. 90-е годы были особенно трудным для российской оборонной промышленности, поскольку финансирование было колоссально урезано. 

    Новая Р-37M, вероятно, будет использовать комбинацию инерциального наведения с корректировками курса от стартового самолета и активным радиолокационным руководством для конечной фазы. Во время боевых действий и испытаний такие самолеты, как МиГ-31, совершали высокоскоростной рывок к своей цели и запускали залп Р-37M. 

    Советский Союз прекрасно понимал, что одним из главных преимуществ НАТО и ВВС США является их способность проводить скоординированную воздушную кампанию с использованием таких активов, как АВАКС. Советский Союз изучил различные методы борьбы с такими самолетами.

    Р-37M, судя по всему, является страшным оружием, однако Москва может разрабатывать еще более мощную ракету под названием Новатор ЕС-172, которую иногда также называют K-100. В то время как Р-37M, как полагают, имеет максимальный радиус действия менее 200 морских миль, К-100 могла бы поражать цели на расстоянии до 250 морских миль. Однако до сих пор остается неясно, будет ли ракета K-100 когда-либо окончательно разработана и введена в эксплуатацию. Есть признаки того, что K-100 является проектом, который никогда не воплотится в жизнь. 

    «Хорошая идея, но я сомневаюсь, что такая ракета когда-либо пригодится на практике, — такой большой радиус действия зачастую даже и не нужен, если вы имеете самолет пятого поколения», — сказал Кофман. 

    Российская и китайская модернизация ракет дальнего действия класса «воздух-воздух», а также истребителей пятого поколения создают серьезную проблему для Пентагона

    Между тем на другой стороне мира Китай разрабатывает ракету ПЛ-15, которая будет иметь дальность до 120 миль. ПЛ-15 вызвала ужас в высших рядах командования ВВС США, а командир воздушного боевого командования генерал Герберт «Ястреб» Карлайл, назвал китайское оружие одной из насущных причин для Соединенных Штатов срочно разработать ракету нового поколения на замену старинной AIM-120 AMRAAM.

    «Как мы можем противостоять всему этому, и что мы будем делать, чтобы нейтрализовать угрозу?» — спросил Карлайл во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в прошлом году. 

    Позже, во время интервью изданию Flightglobal, Карлайл сказал, что противодействие новой китайской ракете стало «чрезвычайно высоким приоритетом» для ВВС США.

    Действительно, ПЛ-15 будет по своим характеристикам превосходить AMRAAM, а в сочетании с истребителем J-20, китайцы могут атаковать ключевые элементы всех воздушных операций США над Тихим океаном — АВАКС, различные разведывательные, надзорные активы, воздушные заправочные танкеры и электронные штурмовики.

    J-20, похоже, был специально оптимизирован для высокоскоростных, дальнобойных, скрытных операций, и теперь, благодаря сочетанию уменьшенного поперечного сечения радара и своей высокой сверхзвуковой скоростью, оснащенный ракетами ПЛ-15, представляет реальную угрозу для ВВС США над Тихим океаном. 

    Сегодня ВВС США, похоже, не имеют подходящих средств защиты от новинок оборонной промышленности России и Китая. Единственное предложенное решение — увести самолеты в безопасное место, за пределы эффективного диапазона китайской угрозы. Однако это также сократит эффективный диапазон ближних тактических истребителей Пентагона и уменьшит их способность наносить удары глубоко внутри китайской территории.

    Таким образом, российская и китайская модернизация ракет дальнего действия класса «воздух-воздух», а также истребителей пятого поколения создают серьезную проблему для Пентагона. Это проблема, которая, безусловно, будет наиболее остро стоять перед военным руководством США в ближайшие годы.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #нато #китай #пентагон #ракеты #ввс сша #пл-15 #воздух-воздух #k-100 #авакс
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