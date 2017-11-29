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Украина
Минкультуры Украины назвало условие для снятия запрета на показ «Сватов»
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    Минкультуры Украины назвало условие для снятия запрета на показ «Сватов»

    21:08  29 Ноября 2017
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    Минкультуры Украины назвало условие для снятия запрета на показ «Сватов»

    Киев, 29 ноября. Прокатное удостоверение комедийного сериала «Сваты» на Украине может быть восстановлено в том случае, если российского артиста Федора Добронравова заменят другим актером. Об этом журналистам заявил в среду заместитель украинского министра культуры Юрий Рыбачук.

    «Если создатели сериала примут решение, что для сохранения этого сериала и продолжение его трансляции они смогут заменить одного актера на другого, это будет одна история», — рассказал он в эфире телеканала «112 Украина».

    Рыбачук подчеркнул тот факт, что государственное агентство страны по вопросам кино выполнило нормы закона.

    «Дальше мяч на поле создателей сериала», — резюмировал политик.

    Как ранее сообщало агентство URA.RU, Госкино Украины отменило госрегистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #сваты
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