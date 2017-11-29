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Оливер Стоун назвал Путина сдержанным человеком и прекрасным оратором
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    Оливер Стоун назвал Путина сдержанным человеком и прекрасным оратором

    22:00  29 Ноября 2017
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    Оливер Стоун назвал Путина сдержанным человеком и прекрасным оратором

    Москва, 29 ноября. Голливудский режиссер Оливер Стоун поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Накануне в московском Центральном доме художника открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ . Одним из главных мероприятий ярмарки стала встреча гостей с режиссером Оливером Стоуном, снявшим документальную картину «Интервью с Путиным».

    В ходе своего выступления американский кинематографист рассказал подробности о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, Стоун отметил, что российский лидер произвел на него впечатление очень сдержанного собеседника и прекрасного оратора.

    «Очень многое, что было сказано в рамках этого интервью, на Западе неизвестно, было много интересных деталей. Путин очень осторожно выбирает слова, редко такое бывает, что человек, у которого ты берешь 20-часовое интервью, совсем не ошибается», — цитирует режиссера агентство РИА Новости.

    Стоун также подчеркнул, что перед интервью с Путиным у него не просили какого-то четкого списка вопросов для беседы. Никто не устанавливал никаких правил.

    Оливер Стоун назвал Путина сдержанным человеком и прекрасным оратором

    В финале Оливер Стоун резюмировал, что Владимир Путин является лидером, который верит в суверенитет и национальные интересы своей страны. Он уважительно относится к суверенитету и национальным интересам других государств, добавил режиссер.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #кино #оливер стоун
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