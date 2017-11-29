Оливер Стоун назвал Путина сдержанным человеком и прекрасным оратором

Москва, 29 ноября. Голливудский режиссер Оливер Стоун поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне в московском Центральном доме художника открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ . Одним из главных мероприятий ярмарки стала встреча гостей с режиссером Оливером Стоуном, снявшим документальную картину «Интервью с Путиным».

В ходе своего выступления американский кинематографист рассказал подробности о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, Стоун отметил, что российский лидер произвел на него впечатление очень сдержанного собеседника и прекрасного оратора.

«Очень многое, что было сказано в рамках этого интервью, на Западе неизвестно, было много интересных деталей. Путин очень осторожно выбирает слова, редко такое бывает, что человек, у которого ты берешь 20-часовое интервью, совсем не ошибается», — цитирует режиссера агентство РИА Новости.

Стоун также подчеркнул, что перед интервью с Путиным у него не просили какого-то четкого списка вопросов для беседы. Никто не устанавливал никаких правил.

В финале Оливер Стоун резюмировал, что Владимир Путин является лидером, который верит в суверенитет и национальные интересы своей страны. Он уважительно относится к суверенитету и национальным интересам других государств, добавил режиссер.