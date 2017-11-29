ДНР: Киев рассматривает минский процесс как способ получения контроля над границей с РФ

Минск, 29 ноября. Власти Украины рассматривают минский процесс как средство получения контроля над границей с Российской Федерацией. Об этом заявила исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова по итогам переговоров подгруппы по политическим вопросам в Минске.

«Вместо конструктивной работы по повестке, Киев предлагает обсуждение вопросов, абсолютно не связанных с реализацией мирного плана урегулирования. Очевидно, украинские власти рассматривают Минский процесс лишь как способ получения контроля над границей, а судьбы жителей Донбасса их не волнуют вовсе», — отметила Никонорова.

Она также добавила, что представители Киева отказываются обсуждать вопрос о порядке вступления в действие особого статуса Донбасса, который является ключевым в решении кризиса. Никонорова подчеркнула, что действия украинской стороны препятствуют достижению прогресса на переговорах в Минске.