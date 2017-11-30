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Сирия новости 30 ноября 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур в Идлибе; в Хомсе сирийские спецслужбы предотвратили двойной теракт
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    Сирия новости 30 ноября 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур в Идлибе; в Хомсе сирийские спецслужбы предотвратили двойной теракт

    7:00  30 Ноября 2017
    849

    Сирия новости 30 ноября 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур в Идлибе; в Хомсе сирийские спецслужбы предотвратили двойной теракт

    Сирия, 30 ноября. САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур в Идлибе; в Хомсе сирийские спецслужбы предотвратили двойной теракт; ИГ1 провело три неудачные контратаки на САА в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили три контратаки ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

    «Исламское государство»: оказывает ожесточенное сопротивление САА в районе Эс-Сайяля провинции Дейр-эз-Зор.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: был выбит САА из населенного пункта Рамла в Алеппо.

    Сирия новости 30 ноября 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур в Идлибе; в Хомсе сирийские спецслужбы предотвратили двойной теракт

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 30 ноября 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур в Идлибе; в Хомсе сирийские спецслужбы предотвратили двойной теракт

    Сирийские правительственные войска продолжают успешное наступление на юго-западе провинции Алеппо в сторону авиабазы Абу-Духур, которая сейчас находится под контролем террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам». Ранее группировке САА, двигающейся со стороны Ханассера, удалось выбить боевиков из города Рашадия и продвинуться в сторону провинции Идлиб. Как сообщает источник в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), теперь под контроль сирийской армии перешел следующий населенный пункт на пути к авиабазе — Рамла.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 30 ноября 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур в Идлибе; в Хомсе сирийские спецслужбы предотвратили двойной теракт

    Telegram-канал @NovostiDamask пишет, что сирийские спецслужбы предотвратили двойной теракт в городе Хомс. Один смертник был задержан около здания местного отделения партии БААС, второй — возле культурного центра города. У обоих были обнаружены пояса шахида, каждый с тремя килограммами взрывчатого вещества. В качестве детонатора служил сотовый телефон. Оба устройства были обезврежены.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 30 ноября 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур в Идлибе; в Хомсе сирийские спецслужбы предотвратили двойной теракт

    Если верить информации из закрытых чатов сторонников «Исламского государства»1, лидеры террористической организации создали две специальные мобильные группы, задачей которых является прикрытие отступающих в провинции Дейр-эз-Зор боевиков. Судя по тем же источникам, моральный дух террористов ИГ продолжает падать. «Исламское государство» сейчас испытывает острую нехватку живой силы, и некоторым боевикам перестали выплачивать денежное довольствие.

    Тем не менее, террористы продолжают оказывать правительственным войскам сопротивление. По информации источника в Twitter (@aejkhalil2), часть сил боевиков до сих пор действует в районе населенного пункта Аль-Ашара.    

    Одновременно с этим, как сообщает источник в Telegram @QalaatAlMudiq, «Исламское государство», ожидая дальнейшего продвижения САА, эвакуирует оружие и боеприпасы со своих складов в населенном пункте Сувейдан-Шамия.   

    Telegram-канал (@Ebaa_Agency) пишет, что правительственные войска встретили упорное сопротивление и отразили три контратаки боевиков вблизи населенного пункта Эс-Сайяль. Отмечается, что в этом районе ИГ укрепляет свои позиции, минирует местность и перебрасывает сюда отряды подкрепления. Источник не исключает, что именно из этого населенного пункта боевики могут организовать контрнаступление на Абу-Кемаль.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #игил #саа #дейр-эз-зор #джебхат ан-нусра #хомс #хайят тахрир аш-шам
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