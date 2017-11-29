Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Учитель может подать в суд на Поклонскую за оскорбления в Facebook
Украина
Россия жестко указала Киеву на недопустимость захвата территорий в Донбассе — Грызлов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия жестко указала Киеву на недопустимость захвата территорий в Донбассе — Грызлов

    19:55  29 Ноября 2017
    4859

    Россия жестко указала Киеву на недопустимость захвата территорий в Донбассе — Грызлов

    Минск, 29 ноября. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов заявил о недопустимости захвата украинскими военными территорий в так называемой серой зоне на линии соприкосновения в Донбассе.

    По словам Грызлова, основной темой очередной встречи Контактной группы в Минске стали меры безопасности и соблюдения мирного режима на юго-востоке Украины.

    «Российская делегация жестко указала на недопустимость проведенных ВСУ захватов территорий и выдвижения на новые позиции в «серой зоне» на линии соприкосновения», — заявил Грызлов после очередного заседания в Минске.

    Он также отметил, что это противоречит соглашению о прекращении огня в Донбассе, передает ТАСС.

    Россия жестко указала Киеву на недопустимость захвата территорий в Донбассе — Грызлов

    Грызлов подчеркнул, что украинская сторона все еще отказывается публиковать приказы о наказании нарушителей мирного режима на юго-востоке Украины. Хотя стороны конфликта договаривались об этом ранее.

    Напомним, что Грызлов назвал неуместным заявление Порошенко о возвращении артиллерии в Донбасс. По словам полпреда, заявление украинского президента особенно неуместно на фоне усилий контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #всу #донбасс #украина #грызлов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть