Россия жестко указала Киеву на недопустимость захвата территорий в Донбассе — Грызлов

Минск, 29 ноября. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов заявил о недопустимости захвата украинскими военными территорий в так называемой серой зоне на линии соприкосновения в Донбассе.

По словам Грызлова, основной темой очередной встречи Контактной группы в Минске стали меры безопасности и соблюдения мирного режима на юго-востоке Украины.

«Российская делегация жестко указала на недопустимость проведенных ВСУ захватов территорий и выдвижения на новые позиции в «серой зоне» на линии соприкосновения», — заявил Грызлов после очередного заседания в Минске.

Он также отметил, что это противоречит соглашению о прекращении огня в Донбассе, передает ТАСС.

Грызлов подчеркнул, что украинская сторона все еще отказывается публиковать приказы о наказании нарушителей мирного режима на юго-востоке Украины. Хотя стороны конфликта договаривались об этом ранее.

Напомним, что Грызлов назвал неуместным заявление Порошенко о возвращении артиллерии в Донбасс. По словам полпреда, заявление украинского президента особенно неуместно на фоне усилий контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.