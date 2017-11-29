В Совфеде вынесли приговор МТБЮ после трагической смерти хорватского генерала Праляка
Москва, 29 ноября. Трагическая смерть хорватского генерала Слободана Праляка ставит жирную точку на работе Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). Об этом заявил в среду первый заместитель главы комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«На мой взгляд, ставит жирную точку на работе всего трибунала. После этого ужасного случая он уже теряет моральное право выносить какие-либо приговоры», — отметил сенатор, комментируя инцидент.
Клинцевич также указал на то, что люди, которые в 1999 году отдали преступный приказ о бомбардировках Югославии, остались безнаказанными
«Не должно быть выборочного правосудия», — резюмировал он.
Ранее стало известно о том, что генерал Слободан Праляк умер после принятия яда во время оглашения приговора на заседании Международного трибунала бывшей Югославии.