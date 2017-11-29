Новости Украины: итоги минских переговоров по обмену пленными, Саакашвили приготовился к аресту

Украина, 29 ноября. Опальный политик Михаил Саакашвили опасается ареста; трехсторонняя контактная группа обсудила обмен военнопленными в Донбассе; Порошенко учредил новый праздник. Последние новости Украины — в обзоре Федерального агентства новостей.

Саакашвили опасается ареста за попытку госпереворота

Опальный президент Грузии, экс-губернатор одесской области Михаил Саакашвили опасается ареста. По словам политика, его может санкционировать лично глава государства Петр Порошенко. Якобы Саакашвили могут взять под стажу за попытку госпереворота. Михаил Саакашвили уверен, что его арестуют до 3 декабря. Ранее бывший грузинский президент неоднократно угрожал Порошенко «народным импичментом», если президент не выполнит условия митингующих до этой даты.

К слову, в экстрадацию в Грузию Саакашвили не верит, поскольку у него есть решение ЕСПЧ, в котором сказано, что в Грузии он подвергся политическому преследованию, а его соратник был арестован без существенных оснований.

Напомним, палаточный городок напротив здания Верховной рады был развернут 17 октября, одним из главных зачинщиков бессрочной акции протеста стал Михаил Саакашвили. Митингующие требуют избирательной и судебной реформ, а также отмены депутатской неприкосновенности.

В Минске прошли переговоры по обмену пленными в Донбассе

Украинский политик Виктор Медведчук рассказал о промежуточных итогах переговоров трехсторонней контактной группы по обмену пленными в Донбассе. Киев обязуется передать ДНР и ЛНР 306 пленных, а народные республики — 74 человека.

Медведчук отметил, что переговоры стали возможны благодаря звонку президента РФ Владимира Путина главам ДНР и ЛНР. Жители Донбасса уже сейчас могут передать всех пленных, но Киев пока что не может на это пойти — в столице Украины продолжаются суды над пленными защитниками Донбасса.

Тем не менее политик выразил уверенность в том, что до Нового года стороны смогут прийти к соглашению и произведут обмен военнопленными.

«Я могу сказать однозначно, что Киев, в лице главы государства, дал соответствующие поручения», — заключил Медведчук.

Католическое Рождество стало выходным днем

25 декабря на Украине отныне будет считаться выходным днем, соответствующий нормативно-правовой акт подписал президент Петр Порошенко. Таким образом, католическое Рождество получило статус официального праздника. 2 мая, дата, которая раньше являлась выходным, теперь является рабочим днем.

Стоит подчеркнуть, что закон вступит в силу только после опубликования его в официальной прессе, находящейся под контролем властей.

Израильский политолог посоветовал украинцам не отказываться от «русского мира»

Израильский политолог и социолог Алек Эпштейн предостерег украинцев от отказа от «русского мира». По словам эксперта, русский язык является достоянием всего человечества и напомнил, что литераторы, родившиеся на Украине, писали на русском языке. Эпштейн также считает, что если власти Киева будут бороться с русской культурой, то это неизбежно приведет к «опусканию украинского народа на цивилизационный уровень ниже».

Он напомнил также, что история не помнит ни одного более менее выдающегося автора, который бы писал на украинском языке.

Депутат Рады расказал, кто подтолкнул Порошенко развязать войну в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфич в эфире украинского телеканала рассказал, кто посоветовал Петру Порошенко развязать войну в Донбассе. По словам народного депутата, президент прислушался к совету начальника своей охраны Валерия Гелетея, который ранее возглавлял министерство обороны Украины.

По словам Шуфича, решение Порошенко ввязаться в конфликт привело к гибели тысяч граждан.