Полиция Дании выловила в море вторую руку расчлененной шведской журналистки

Стокгольм, 29 ноября. Датские военные водолазы обнаружили на дне бухты Кеге человеческую руку, которая может иметь отношение к делу о подлодке Nautilus и гибели шведской журналистки Ким Валль. Об этом сообщает пресс-служба полиции Дании.

В полиции Копенгагена отметили, что обнаруженные останки к настоящему моменту не были опознаны, однако по предварительным данным могут принадлежать шведской журналистке Ким Валль.

«Новая находка пока что не изучалась специалистами, но она была сделана в том же районе, где нашли вторую руку, и она была схожим образом утяжелена с помощью обрезков трубы», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа Ким Валль отправилась на прогулку на борту подводной лодки Nautilus с создателем субмарины Петером Мадсеном. На обратном пути подлодка затонула, Мадсену удалось спастись, при этом он утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позднее выяснилось, что 18-метровая субмарина была затоплена специально. Тело журналистки было обнаружено в ходе поисков в морских водах около Копенгагена, у тела не было рук, ног и головы. После этого Мадсен заявил, что Валль погибла в результате несчастного случая.