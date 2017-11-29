Накормите Африку и не лезьте в КНДР: Шейнин дал совет «забывшему русский» американцу

Телеведущий Артем Шейнин посоветовал США вместо вмешательства в дела Северной Кореи накормить голодающую Африку. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали пуск властями КНДР баллистической ракеты «Хвасон-15» и заявление Джорджа Буша-младшего о желании США сменить режимы в 40-50 странах, которое привело к обострению между Америкой и Северной Кореей.

«Что бы заявили американские власти, официальные и неофициальные лица, и вы, если бы кто-то из наших руководителей вышел на трибуну и сказал: «Послушайте, надо бы изменить режимы в 40-50 странах»? — задал вопрос американскому журналисту Марку Наклзу ведущий ток-шоу Анатолий Кузичев.

Американец сделал вид, что не понял вопроса.

«Я не понял, извините меня. Мой русский хромает, чуть-чуть медленнее», — затараторил Марк Наклз.

Ведущий Анатолий Кузичев с улыбкой решил повторить свой вопрос медленнее, чтобы собеседник все-токи понял его: «Что бы вы и ваша страна сказали, если бы наш лидер вышел на трибуну и сказал: «Хорошо бы изменить режимы в 40-50 странах — нам они не очень нравятся?»

Наклз ответил, что все «зависит от характеристики этих режимов».

«Зависит от характеристики: какие режимы, плохие или хорошие», — говорит Наклз.

В беседу вмешался ведущий Артем Шейнин, поинтересовавшись, по каким критериям определить, хороший в стране режим или нет: «Например, лидер Ирана выходит и говорит, что нужно менять режим, в том числе и в США. Ваша реакция?»

«Это бессмысленный вопрос. Иран не может. Зачем спрашивать? Иран может сменить режим в Сирии, в Ираке — это размер влияния Ирана», — снова затараторил Наклз.

Шейнин подчеркнул, что Марк Наклз прекрасно ответил на вопрос его коллеги Анатолия Кузичева, поскольку сегодня Америка именно так и рассуждает — «раз мы можем менять режимы, то мы будем».

«Мне тоже не нравится то, что делает Северная Корея. Под вашим (США — Прим. ФАН) влиянием КНДР рассуждает так: «Раз они ничего не могут нам сделать, значит, нам нужно сделать так, чтобы мы были неуязвимы». И запускают ракетку, которая, по мнению многих, уже покрывает радиусом действия почти всю территорию США, Марк. И вот теперь, когда вы в следующий раз скажете, что вы хотите менять режим, вы уже задумаетесь, можете ли вы сними такое провернуть или нет. Потому что если бы это было у [Муаммаром] Каддафи, вы бы не смогли, и с [Саддамом] Хусейном — тоже. Вы являетесь провокаторами, не Ким Чен Ын», — считает Шейнин.

Однако Наклз не согласился с такой формулировкой и попытался оправдаться, заявив, что половина населения Северной Кореи голодает. Шейнин в свою очередь подчеркнул, что это не дело США.