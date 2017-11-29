«Доберемся и до Белоруссии»: на Украине готовятся перерезать транспортное сообщение с РФ

Активисты крупнейших националистических организаций Киева и Львова представили на рассмотрение местного кабмина и Верховной рады план прекращения транспортного сообщения между Украиной и Российской Федерацией. Как утверждают авторы документа, Россия является «страной-агрессором», а посему украинцы «не имеют морального права» не только посещать соседнюю страну, но и принимать на своей территории российских гостей. Кроме того, «патриоты» намерены запретить доставку из РФ крупнотоннажных грузов и даже небольших посылок. Подобная идея явно пришлась по вкусу не только ряду депутатов ВР, но и некоторым высокопоставленным чиновникам в украинском правительстве. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Идея разрыва транспортных связей между Украиной и Россией витает в украинском политикуме уже давно. В частности, еще год назад секретарь украинского Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Александр Турчинов выражал негодование по поводу того, что ежедневно границу с сопредельным государством пересекают тысячи украинских граждан, многие из которых «могут быть завербованы ФСБ и различными вражескими вооруженными формированиями».

А спикер Рады Андрей Парубий неоднократно призывал сограждан порвать с живущими в РФ родственниками — дескать, в условиях войны упомянутые родственные связи только мешают развитию патриотических чувств.

Масла в огонь на днях подлил так называемый «постпред президента Украины в Крыму» Борис Бабин, открыто назвавший позором тот факт, что поезда «Укрзализныци» доставляют в Россию трудовых мигрантов, которые «могли бы трудиться на родине».

«Мы восприняли эти замечания как руководство к действию, — сказал в беседе с корреспондентом ФАН один из авторов «блокадного» документа, член «Правого сектора»1 (Организация запрещена на территории РФ — прим.) Роман С. по прозвищу «Спыс» («Копье»). — В марте этого года вместе с побратимами из ВО «Свобода» мы уже блокировали железнодорожное сообщение в Конотопе Сумской области и автомобильные трассы под Харьковом: этого оказалось недостаточно. Но на сей раз патриоты добьются своего — даже если Верховная рада и кабинет министров не одобрят наш план, мы снова будем действовать самостоятельно. Попросту блокируем дороги, ведущие в Московию, и никто не поедет ни туда, ни сюда!»

По словам независимых наблюдателей, радикалы и сейчас блокируют магистрали в отдельных украинских регионах.

«Например, в Черниговской области группа радикально настроенных молодых людей, одетых в камуфляжную форму с нашивками «Правого сектора», на несколько часов задержала грузовой поезд, направлявшийся в Брянск. А в районе Сум националисты повредили микроавтобус известной службы доставки только за то, что в его салоне были обнаружены посылки для получателей в России, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей куратор международной правозащитной организации Human Rights Action Александр Митц. — Местные власти не в состоянии противостоять полувоенизированным группировкам, многие из которых являются участниками АТО».

Митц считает, что на поводу у радикалов наверняка пойдут и центральные власти в Киеве: инициатива может быть одобрена на высшем уровне.

Впрочем, одобрена только частично.

«Речь в данном случае может идти об очередном сокращении количества следующих с Украины в Россию поездов и пассажирских автобусов, — подчеркивает юрист Галина Тендерис. — Запретить движение составов РЖД или автомобилей с российскими регистрационными номерами украинские нардепы побоятся во избежание международного скандала. Но нельзя исключать, что националисты и здесь найдут лазейку».

Похоже, это действительно так. На открытых украинскими радикалами форумах во Всемирной паутине «патриоты» призывают как можно чаще звонить в полицию с предупреждениями о возможных терактах в аэропортах и на вокзалах, откуда осуществляются рейсы в Россию.

«Когда-нибудь постоянные проверки измотают транспортников, и они сами откажутся от «москальского направления», — говорится в одном из сообщений. — Тем, кто хочет добраться до Москвы, придется лететь или ехать через Белоруссию, но и до нее мы скоро доберемся».

Мнения на эту тему простых украинцев, далеких от политики и проявлений крайне правого национализма, никто спрашивать не собирается.

1 Организация запрещена на территории РФ.